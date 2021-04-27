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27.04.2021, 14:00

В Стамбуле пройдет V международный GR-форум 2021

В Стамбуле пройдет V международный GR-форум 2021 - Фото

Цель мероприятия – развитие сотрудничества с правительственными ведомствами и деятельности специалистов в сфере GR

26 мая 2021 года в Стамбуле (Турция) пройдет V Международный открытый GR-форум, который ежегодно объединяет лучших специалистов Government Relations, Government Affairs, лоббизма и адвокации со всего мира. Среди приглашенных спикеров – высококвалифицированные профессионалы с США, Украины, Турции, Израиля и стран Европы. GR-форум предоставит возможность получить бесценный обмен опытом, наладить контакты с ведущими специалистами мира и вероятное дальнейшее сотрудничество.

Цель мероприятия – развитие сотрудничества с правительственными ведомствами и деятельности специалистов в сфере GR.

Уже давно IGAPA стала местом для диалога специалистов в сферах GR, GA и публичного управления, ведь нашей миссией является создание и развитие общества единомышленников, которые открыты к профессиональному росту, обмену опытом и диалогу.

В открытом GR-Форуме примут участие представители политических и бизнес-структур, аналитики сферы GR из Турции и Украины, а также других европейских стран и США. Не секрет, что во всех странах работа лоббистов имеет разную специфику, но обмен опытом и его интерпретация имеют большой потенциал для развития категории в целом и совершенствования навыков специалистов.

Организаторы мероприятия – Международная ассоциация профессионалов в сфере Government Affairs (IGAPA), Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов, "SIC-Group International" в сотрудничестве с турецкими партнерами.

GR и инструменты лоббирования

  • Написание законов и законопроектов
  • Кейсы в различных странах
  • Диалог с заинтересованными сторонами — стейкхолдерами
  • Медиакоммуникации
  • Аналитическая работа
  • Адвокационные кампании

Дата: 26 мая 2021 года

Формат форума: панельная дискуссия с соблюдением социальной дистанции и карантинных норм в связи с COVID-19.

Место проведения: Конгресс-центр Стамбула (Istanbul Congress Center), Турция.

Модератор встречи: Катерина Одарченко – президент Международной ассоциации профессионалов в сфере связей с органами власти (International Government Affairs Professionals Association),

Регламент: 8 часов.

Цена билетов:

Стандарт: €500 – участие в форуме и обед

Улучшенный: €700 – участие в форуме, обед и гала-ужин

VIP: информация предоставляется по запросу на почту [email protected].

Регистрация: https://forms.gle/higpThhcLQPfLPKu9

Дополнительная информация: по запросу на почту [email protected].

Полный список спикеров обновляется здесь  https://igapa.net/?page_id=1202

 

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Теги: GR-форум 2021
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