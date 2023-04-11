В Traders Union определили лучших брокеров Украины

Каждый, кто собирается попробовать свои силы на рынке Форекс, хочет найти брокера с хорошими условиями. Но далеко не всегда есть время и силы всесторонне проанализировать каждую компанию, сравнить коммерческие офферы, найти плюсы и минусы, гуглить отзывы клиентов.
Финансовые аналитики Traders Union, чтобы сэкономить время и силы пользователей, сравнили условия, которые предлагают брокеры Украины, и выбрали лучшие. В обновленный рейтинг TU вошли надежные и проверенные компании.
Каким критериям должен соответствовать надежный брокер?
По мнению аналитиков Traders Union, надежная брокерская компания обязана гарантировать клиентам:
- Надежность и безопасность: трейдеры должны чувствовать себя уверенно и знать, что их инвестиции не будут похищены и не "сгорят" в результате форс-мажора.
- Широкий выбор финансовых инструментов: брокер должен предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, таких как валютные пары, акции, сырьевые товары, криптовалюты и другие.
- Низкие комиссии и спреды: хорошая компания всегда устанавливает конкурентные цены на свои услуги, чтобы трейдеры могли максимизировать свою прибыль.
- Быстрое исполнение ордеров: важно, чтобы организация обеспечивала быстрое исполнение ордеров (так трейдеры смогут совершать сделки на рынке в режиме реального времени).
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс: хорошие брокеры заботятся о качественном терминале.
- Поддержка клиентов: брокер должен помогать трейдерам решать текущие финансовые и технические проблемы.
- Обучение и аналитика: забота о новичках и о тех, кто хочет улучшить свои знания, — долг надежной брокерской компании.
- Регуляция и лицензирование: брокер должен быть лицензирован в соответствии с требованиями местных надзорных органов.
Брокеры с самыми лучшими условиями по версии TU
- RoboForex – брокер, который предоставляет широкий выбор финансовых инструментов и счетов для торговли на рынке Форекс. Он предлагает конкурентные спреды, быстрые выплаты и привлекательные бонусы для новых клиентов. Также РобоФорекс позаботился об удобном интерфейсе терминала и широком выборе платежных систем.
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Exness. Отзывы клиентов единодушны — это брокер, который обладает хорошей репутацией и предоставляет доступ к комфортной торговле валютными парами Форекс, металлами, индексами и другими финансовыми инструментами. У компании низкие спреды и быстрые выплаты, а также множество авторитетных наград и сертификатов.
- Tickmill – это брокер, который предлагает широкий выбор финансовых инструментов, включая более 80 валютных пар, индексы и сырьевые товары. Компания обеспечивает быструю обработку ордеров, низкие спреды и конкурентоспособные торговые условия. Также трейдеры оценят удобный интерфейс и возможность торговли через мобильные приложения.
- IC Markets – это брокер, который обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров и низкие спреды. Компания предоставляет широкий выбор финансовых инструментов и соответствует строгим нормам регулирования, что гарантирует безопасность и надежность. Кроме того, тут есть различные платформы для торговли, включая MetaTrader 4, MetaTrader 5 и cTrader.
- PocketOption – предоставляет комфортную платформу для торговли бинарными опционами и другими активами, отличается внимательной и компетентной технической поддержкой, большим количеством обучающих материалов для новичков.