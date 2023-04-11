UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
11.04.2023, 14:45

В Traders Union определили лучших брокеров Украины

Цей матеріал також доступний українською
В Traders Union определили лучших брокеров Украины - Фото

В обновленный рейтинг TU вошли надежные и проверенные компании

Каждый, кто собирается попробовать свои силы на рынке Форекс, хочет найти брокера с хорошими условиями. Но далеко не всегда есть время и силы всесторонне проанализировать каждую компанию, сравнить коммерческие офферы, найти плюсы и минусы, гуглить отзывы клиентов. 

Финансовые аналитики Traders Union, чтобы сэкономить время и силы пользователей, сравнили условия, которые предлагают брокеры Украины, и выбрали лучшие. В обновленный рейтинг TU вошли надежные и проверенные компании. 

Каким критериям должен соответствовать надежный брокер? 

По мнению аналитиков Traders Union, надежная брокерская компания обязана гарантировать клиентам: 

  • Надежность и безопасность: трейдеры должны чувствовать себя уверенно и знать, что их инвестиции не будут похищены и не "сгорят" в результате форс-мажора. 
  • Широкий выбор финансовых инструментов: брокер должен предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, таких как валютные пары, акции, сырьевые товары, криптовалюты и другие. 
  • Низкие комиссии и спреды: хорошая компания всегда устанавливает конкурентные цены на свои услуги, чтобы трейдеры могли максимизировать свою прибыль.
  • Быстрое исполнение ордеров: важно, чтобы организация обеспечивала быстрое исполнение ордеров (так трейдеры смогут совершать сделки на рынке в режиме реального времени).
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс: хорошие брокеры заботятся о качественном терминале.
  • Поддержка клиентов: брокер должен помогать трейдерам решать текущие финансовые и технические проблемы.
  • Обучение и аналитика: забота о новичках и о тех, кто хочет улучшить свои знания, — долг надежной брокерской компании. 
  • Регуляция и лицензирование: брокер должен быть лицензирован в соответствии с требованиями местных надзорных органов.

Брокеры с самыми лучшими условиями по версии TU 

  • RoboForex – брокер, который предоставляет широкий выбор финансовых инструментов и счетов для торговли на рынке Форекс. Он предлагает конкурентные спреды, быстрые выплаты и привлекательные бонусы для новых клиентов. Также РобоФорекс позаботился об удобном интерфейсе терминала и широком выборе платежных систем.
  • Exness. Отзывы клиентов единодушны — это брокер, который обладает хорошей репутацией и предоставляет доступ к комфортной торговле валютными парами Форекс, металлами, индексами и другими финансовыми инструментами. У компании низкие спреды и быстрые выплаты, а также множество авторитетных наград и сертификатов.
  • Tickmill – это брокер, который предлагает широкий выбор финансовых инструментов, включая более 80 валютных пар, индексы и сырьевые товары. Компания обеспечивает быструю обработку ордеров, низкие спреды и конкурентоспособные торговые условия. Также трейдеры оценят удобный интерфейс и возможность торговли через мобильные приложения.
  • IC Markets – это брокер, который обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров  и низкие спреды. Компания предоставляет широкий выбор финансовых инструментов и соответствует строгим нормам регулирования, что гарантирует безопасность и надежность. Кроме того, тут есть различные платформы для торговли, включая MetaTrader 4, MetaTrader 5 и cTrader.
  • PocketOption  – предоставляет комфортную платформу для торговли бинарными опционами и другими активами, отличается внимательной и компетентной технической поддержкой, большим количеством обучающих материалов для новичков.  
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Форекс, Traders Union
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 