В Traders Union определили лучших брокеров Украины

Каждый, кто собирается попробовать свои силы на рынке Форекс, хочет найти брокера с хорошими условиями. Но далеко не всегда есть время и силы всесторонне проанализировать каждую компанию, сравнить коммерческие офферы, найти плюсы и минусы, гуглить отзывы клиентов.

Финансовые аналитики Traders Union, чтобы сэкономить время и силы пользователей, сравнили условия, которые предлагают брокеры Украины, и выбрали лучшие. В обновленный рейтинг TU вошли надежные и проверенные компании.

Каким критериям должен соответствовать надежный брокер?

По мнению аналитиков Traders Union, надежная брокерская компания обязана гарантировать клиентам:

Надежность и безопасность: трейдеры должны чувствовать себя уверенно и знать, что их инвестиции не будут похищены и не "сгорят" в результате форс-мажора.

Широкий выбор финансовых инструментов: брокер должен предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, таких как валютные пары, акции, сырьевые товары, криптовалюты и другие.

Низкие комиссии и спреды: хорошая компания всегда устанавливает конкурентные цены на свои услуги, чтобы трейдеры могли максимизировать свою прибыль.

Быстрое исполнение ордеров: важно, чтобы организация обеспечивала быстрое исполнение ордеров (так трейдеры смогут совершать сделки на рынке в режиме реального времени).

Удобный и интуитивно понятный интерфейс: хорошие брокеры заботятся о качественном терминале.

Поддержка клиентов: брокер должен помогать трейдерам решать текущие финансовые и технические проблемы.

Обучение и аналитика: забота о новичках и о тех, кто хочет улучшить свои знания, — долг надежной брокерской компании.

Регуляция и лицензирование: брокер должен быть лицензирован в соответствии с требованиями местных надзорных органов.

Брокеры с самыми лучшими условиями по версии TU