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01.04.2021, 14:15

В центре внимания: наружная реклама – голос вашего бренда

В центре внимания: наружная реклама – голос вашего бренда - Фото

Если интересуют билборды в Киеве, смело обращайтесь в АйДиМедиа

В рекламном бизнесе, как и в любом другом, существуют явные лидеры, настоящие акулы, которые достигают определенных высот и получают признание. Для них в Украине создан своего рода "Оскар", под названием "Выбор страны". Это ежегодная премия, которая выделяет самые успешные компании, вручая им уникальную награду. В этом году среди счастливых обладателей премии "Выбор страны" оказалось рекламное агентство IDMedia, которое предоставляет услуги размещения наружной рекламы по всей территории Украины. Так что, если интересуют билборды в Киеве смело обращайтесь в АйДиМедиа.

Когда комфорт при сотрудничестве играет важную роль, стоит выбрать стабильное агентство с репутацией лидера. Компания IDMedia имеет многочисленные награды от всеукраинских бизнес рейтингов "Лидер отрасли", "Компания года" и теперь "Выбор страны".

Реклама на билбордах, которая работает!

Продвижение бренда с помощью наружной рекламы – один из самых действенных способов взаимодействия с аудиторией. Яркие и информативные сюжеты на бордах привлекают внимание прохожих и качественно работают на заказчика. Ведь, к примеру, от телевизионной рекламы или рекламы в интернете запросто можно отказаться, выключив ее, чего не скажешь о наружной рекламе, которую мы наблюдаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю, просто выйдя на улицу. Это сильное преимущество по сравнению с другими каналами, поэтому интерес к ней не угасает уже много десятилетий, а даже продолжает расти. Большой формат, который видно издалека, удобные места расположения, красивые информативные сюжеты и сравнительно небольшая цена – это еще несколько факторов в пользу наружной рекламы.

При выборе такого канала продвижения стоит также учитывать важные детали: 

  1. Одной из них является макет. То, насколько он будет цепляющим и информативным одновременно. 
  2. Еще одной – адресная программа. Смотря, насколько правильно вы исследуете портрет клиента, настолько правильные места размещения будут подобраны.
  3. Ну и, наконец, важно четко определить цели и ожидания размещения. Хотите ли вы только поддержать интерес или создать положительный имидж, либо же привлечь покупателя в точки продажи.

Все это в итоге повлияет на успех рекламной кампании. Обращаясь в зарекомендовавшее себя с лучшей стороны рекламное агентство, можно быть уверенным в том, что обо всех нюансах позаботится менеджер.

Где заказать билборды?

Рекламное агентство IDMedia предоставляет возможность размещения наружной рекламы в любом городе Украины. Компания занимается рекламой уже больше 10 лет и за это время нам удалось сформировать самую обширную базу рекламных плоскостей, мы охватываем больше 850 населенных пунктов, предлагаем всевозможные виды конструкций от классических бордов и ситилайтов, до масштабных брендмауэров и led экранов (видео бордов). Весомым преимуществом является также удобный сайт, воспользоваться которым сможет каждый, а заказ рекламы на сайте займет пару минут. Обратившись за рекламой в IDMedia клиент получает полное сопровождение размещения на каждом этапе: подбор адресной программы, разработка макета, печать, поклейка, фотоотчет, ежемесячный мониторинг конструкций.

Мы заботимся о вашем времени, и пока вы занимаетесь своими делами – мы делаем ваш бизнес успешным.

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Теги: IDMedia
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