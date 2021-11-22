В Украине состоится самое громкое событие года в мире корпоративного управления

На одной площадке соберутся представители топовых компаний и институций Украины и мира – Новая почта, Национальный банк Украины, ДТЭК, ПриватБанк, Василий Кисиль и Партнеры, Morgan Stanley, Horizon Capital, Международная финансовая корпорация (IFC), Центр международного частного предпринимательства (CIPE), Multiplex, Альфа-Банк Украина и звездные board members – Святослав Вакарчук, Виктор Ющенко.

5 интерактивных сессий об особенностях деятельности наблюдательных советов в новой реальности

28 ярких ярких спикеров

Более 200 участников: члены наблюдательных советов, правлений, владельцев и руководителей компаний, ведущие консультанты

Актуальные проблемы, которые волнуют каждого владельца бизнеса в Украине, инсайды и подробные кейсы

Все это – о V Международном форуме корпоративных директоров!

Онлайн трансляции не будет – только живое общение с соблюдением всех карантинных требований.

Готовьтесь услышать о новых инструментах и ​​нестандартных решениях!

Мероприятие пройдет в партнерстве с IFC при поддержке SECO, CIPE и Украинского института корпоративного управления.

Партнерами Форума выступают компания "Новая Почта", ЮФ "Василий Кисиль и Партнеры", ДТЭК, Boyden и другие.

Просмотреть программу V Международного форума корпоративных директоров можно здесь: https://corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua/ru/

Приобрести билет на Форум можно по ссылке: https://corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua/ru/