В Украине состоится самое громкое событие года в мире корпоративного управления

На одной площадке соберутся представители топовых компаний и институций Украины и мира – Новая почта, Национальный банк Украины, ДТЭК, ПриватБанк, Василий Кисиль и Партнеры, Morgan Stanley, Horizon Capital, Международная финансовая корпорация (IFC), Центр международного частного предпринимательства (CIPE), Multiplex, Альфа-Банк Украина и звездные board members – Святослав Вакарчук, Виктор Ющенко.
Все это – о V Международном форуме корпоративных директоров!
Онлайн трансляции не будет – только живое общение с соблюдением всех карантинных требований.
Готовьтесь услышать о новых инструментах и нестандартных решениях!
Мероприятие пройдет в партнерстве с IFC при поддержке SECO, CIPE и Украинского института корпоративного управления.
Партнерами Форума выступают компания "Новая Почта", ЮФ "Василий Кисиль и Партнеры", ДТЭК, Boyden и другие.
Просмотреть программу V Международного форума корпоративных директоров можно здесь: https://corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua/ru/
Приобрести билет на Форум можно по ссылке: https://corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua/ru/