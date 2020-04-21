В Украине создадут Платформу медиации для потребителей финансовых услуг

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Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) отримала грант від Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» розміром 100 тис. доларів США на створення національної платформи медіації «ФінCкарга» для роботи зі скаргами споживачів фінансових послуг. Мета проекту – створення добровільного онлайн-механізму врегулювання скарг на фінансовому ринку. Споживачі зможуть реєструвати в цій системі скарги, які потім передаватимуться підключеним до системи фінансовим установам, а відповіді на скарги будуть відстежуватися та контролюватися до врегулювання. Це буде перший в Україні незалежний майданчик, який дозволить фізичним особам вирішувати суперечки із надавачами фінансових послуг швидко, безоплатно та без звернення до регулятора чи суду.

Українці, як правило, не скаржаться на фінансові послуги, які отримують. За результатами загальнонаціонального опитування з фінансової грамотності, проведеного на замовлення Проекту USAID

«Трансформація фінансового сектору», багато українців незадоволені надавачами фінансових послуг (банками, фінансовими компаніями), але просто сприймають це як життєвий факт. Більше того, 45% споживачів навіть не знають, кому скаржитися та куди звертатися за захистом своїх прав. Суди вважаються дорогою та повільною альтернативою розв’язання спорів з фінансовими установами.

«Ми створюємо платформу, яка дозволить споживачам повідомляти про проблеми з фінансовими послугами банкам та фінансовим компаніям. Ця платформа стане зручним та легким у використанні способом вирішення спірних питань шляхом комунікації та медіації. Ми віримо, що це допоможе підвищити загальний рівень фінансової грамотності та довіри населення до фінансового сектору. Також це допоможе виявити слабкі місця в продуктах чи процесах надавачів фінансових послуг, а також сприятиме покращенню їхнього сервісу. І останнє, але не менш важливе: платформа медіації розвантажить регуляторів та судову систему», – розповів голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній Ростислав Дюк.

Окрім прийому, моніторингу та аналізу звернень споживачів, «ФінCкарга» може служити медіатором, надаючи обом сторонам суперечки можливість отримати консультативну підтримку з певного питання та досягти згоди. За допомогою цієї платформи UAFIC також проводитиме дослідження з метою виявлення основних причин невдоволення споживачів при отриманні та користуванні фінансовими послугами.

«Захист прав споживачів фінансових послуг – один з наших головних пріоритетів. Ми віримо, що проект

«ФінСкарга» допоможе всім гравцям галузі та сприятиме фінансовому добробуту українців. Нам приємно бачити, що приватна фінансова спільнота підтримує цю ініціативу, і ми сподіваємося, що ця ініціатива призведе до покращення ситуації на ринку кредитування в Україні», – наголосив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Сервіс буде доступний на будь-яких пристроях за умови підключення до інтернету. У тестовому режимі платформа запрацює в серпні 2020 року, а офіційний запуск заплановано на початок жовтня 2020 року.

Про Українську асоціацію фінтех та інноваційних компаній (UAFIC)

UAFIC – це організація, що розвиває фінтех-екосистему та підвищує рівень фінансової інклюзії в Україні. Ми об’єднуємо державні структури, класичний бізнес, стартапи, інвесторів та спільноти. Асоціація почала працювати у червні 2018 року.

Про USAID

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року. З додатковою інформацією про діяльність USAID можна ознайомитися на веб-сайті http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінці у Фейсбук - https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; а також сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. З додатковою інформацією про Проект USAID

«Трансформація фінансового сектору» та його діяльність можна ознайомитися на веб-сторінці: http://www.fst-ua.info/en/ та на сторінці у Фейсбук: https://www.facebook.com/FSTProject.