В январе участники земельных торгов выбирали площадку УУБ

В январе 2022 года состоялось почти 550 успешных электронных онлайн аукционов по продаже и аренде земли. По их результатам бюджеты разных уровней получат более 155 млн грн, из которых треть – это арендная плата за участки, которые города, села и поселки будут получать ежегодно.

Бесспорным лидером января по количеству подготовленных и представленных предложений на земельные торги уже традиционно стала площадка ООО "Украинская универсальная биржа". Почти 160. Потенциальные арендаторы и покупатели участков выбирали площадку, где всегда имеют максимум сервисов: качественную техническую поддержку, сопровождение квалифицированных менеджеров и удобные мобильные сервисы по мониторингу земельных лотов, благодаря которым своевременно получали информацию и не пропускали интересующие их земельные лоты. Пользоваться последними достаточно легко: нужно только подписаться на Земельный бот в Вайбере или на аналогичный Земельный бот в Телеграмме. Затем выбирать параметры поиска участка: регион, площадь, тип собственности и т.п., и бот сам будет отправлять сообщения о новых объявлениях по выбранным критериям.

Именно арендаторы, участвовавшие в торгах через площадку УУБ, стали победителями за 6 участков на территории Черняховского поселкового совета Житомирской области. Общая площадь арендованных угодий – более 80 га, а арендная плата, которую будет получать поселковый совет в течение 10 лет – 1,8 млн. грн. Конкуренция за участки была достаточно высокой – по 5-7 участников. И только финансовая способность и полноценное квалифицированное сопровождение от менеджеров площадки помогли уверенно получить право аренды.

7 потенциальных арендаторов претендовали, например, и на участок в 11 га в Одесской области (Зеленогорский поселковый совет Подольского района). В ходе торгов стоимость участка выросла в 5 раз.

Удачно готовят на площадке УУБ и покупателей земельных участков. Например, в Каневском районе Черкасской области участник приобрел сельскохозяйственный участок в 4,8 га за 256,2 тыс грн.

"Приглашаем участников к следующим земельным торгам на площадке ООО "Украинская универсальная биржа". В настоящее время в системе более 1100 актуальных предложений по аренде и продаже участков. И наша команда профессионалов поможет участникам подготовиться к любому аукциону, не зависимо от региона расположения участка, площади или суммы лота", – говорит директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Напомним, что в целом маркетплейс УУБ стал безоговорочным лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2021 года среди действующих электронных площадок.