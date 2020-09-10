Валерий Маковецкий: 3 совета начинающим бизнесменам

Собственный бизнес — это всегда путь, полный сомнений и рисков. Каждый шаг должен быть взвешенным и обдуманным. А результат в бизнесе является следствием кропотливой работы. Советы успешного украинского бизнесмена Валерия Маковецкого позволят вам понять, как правильно начать собственное дело и пройти весь путь к успеху.



1. Определить главную цель. Разбейте ее на несколько промежуточных целей и разработайте шаги к каждой из них. Валерий Маковецкий советует: утром вы уже должны знать, что будете делать в день. Постоянно проверяйте соответствие собственных целей своему желанию. Все ежедневные дела и задачи должны быть организованы в соответствии с промежуточными целями и той единственной, главной целью.

Иногда вы будете замечать, как меняются ваши желания. В этот момент стоит выяснить, почему это так происходит. Если цель меняется, то стоит оперативно планировать новые шаги для ее достижения.

2. Избегать распространенных ошибок. Большинство предпринимателей склонны к греху «нетерпение». Именно поэтому они опускают руки задолго до того, как бизнес стал прибыльным, успешным. Стоит найти свою нишу, в которой комфортно предпринимателю и его команде. Желательно выбирать узкоспециализированную нишу и расширять ее со временем.

Нашли свою нишу? Стоит работать днем и ночью над тем, чтобы стать в ней первым. Одновременно с этим стоит отыскать и доносить покупателям своего товара или услуг, чем вы отличаетесь от конкурентов. Каково ваше уникальное торговое предложение? Теоретики советуют построить ось-концепцию, которая потом станет философией большого бренда. К примеру, торговая марка Фокстрот, основанная Маковецким и Выходцевым, пока эволюционным путем пришла к концепции омниканального бренда Фокстрот с маркетинговой концепцией «Живи вживую!».

3. Важно воспринимать проблемы, как новые возможности. Каждую кризисную ситуацию стоит рассматривать как новую возможность. Механика такой трансформации состоит из нескольких шагов: определить несколько вариантов развития событий и попытаться найти решение на каждый из них. Стоит также рассчитать, какими будут самые большие и самые маленькие ресурсные потери в случае различных сценариев развития событий.

Одновременно с этим нужно понимать, что существующая проблема — это сигнал о необходимости что-то изменить в операционных процессах. В конечном любая критическая ситуация должна стать очередной спиралью развития бизнеса.