Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
10.09.2020, 12:15

Валерий Маковецкий: 3 совета начинающим бизнесменам

Валерий Маковецкий: 3 совета начинающим бизнесменам - Фото

Советы генерального директора Группы компаний Фокстрот

Собственный бизнес — это всегда путь, полный сомнений и рисков. Каждый шаг должен быть взвешенным и обдуманным. А результат в бизнесе является следствием кропотливой работы. Советы успешного украинского бизнесмена Валерия Маковецкого позволят вам понять, как правильно начать собственное дело и пройти весь путь к успеху.

1. Определить главную цель. Разбейте ее на несколько промежуточных целей и разработайте шаги к каждой из них. Валерий Маковецкий советует: утром вы уже должны знать, что будете делать в день. Постоянно проверяйте соответствие собственных целей своему желанию. Все ежедневные дела и задачи должны быть организованы в соответствии с промежуточными целями и той единственной, главной целью. 

Иногда вы будете замечать, как меняются ваши желания. В этот момент стоит выяснить, почему это так происходит. Если цель меняется, то стоит оперативно планировать новые шаги для ее достижения.

2. Избегать распространенных ошибок. Большинство предпринимателей склонны к греху «нетерпение». Именно поэтому они опускают руки задолго до того, как бизнес стал прибыльным, успешным. Стоит найти свою нишу, в которой комфортно предпринимателю и его команде. Желательно выбирать узкоспециализированную нишу и расширять ее со временем.

Нашли свою нишу? Стоит работать днем и ночью над тем, чтобы стать в ней первым. Одновременно с этим стоит отыскать и доносить покупателям своего товара или услуг, чем вы отличаетесь от конкурентов. Каково ваше уникальное торговое предложение? Теоретики советуют построить ось-концепцию, которая потом станет философией большого бренда. К примеру, торговая марка Фокстрот, основанная Маковецким и Выходцевым, пока эволюционным путем пришла к концепции омниканального бренда Фокстрот с маркетинговой концепцией «Живи вживую!». 

3. Важно воспринимать проблемы, как новые возможности. Каждую кризисную ситуацию стоит рассматривать как новую возможность. Механика такой трансформации состоит из нескольких шагов: определить несколько вариантов развития событий и попытаться найти решение на каждый из них. Стоит также рассчитать, какими будут самые большие и самые маленькие ресурсные потери в случае различных сценариев развития событий. 

Одновременно с этим нужно понимать, что существующая проблема — это сигнал о необходимости что-то изменить в операционных процессах. В конечном любая критическая ситуация должна стать очередной спиралью развития бизнеса.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Маковецкий Валерий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 