Ванна: особенности выбора

Современный сантехнический рынок предлагает нам огромный выбор изделий для наполнения наших ванных комнат: это душевые кабины, гидромассажные и паровые боксы с разнообразными функциями и комплектациями.

Но ванны не теряют своих позиций и по сегодняшний день.

Для начала определяемся с размерами ванны, исходя от ваших пожеланий и площади помещения. Ванны могут быть самых разнообразных размеров: от малюсеньких до огромнейших. По форме могут быть прямоугольными и асимметричны. По типу установки ванны бывают: угловые, приставные, отдельностоящие.

Обычно, базовая комплектация ванны, это непосредственно ванна и ножки (либо каркас). Дополнительно ванну оборудуют панелью (лицевым, боковым экраном), ручками, сифоном, гидромассажем, аэромассажем и т.п.

Ванны изготавливают из различных материалов:

Акрил

В производстве таких ванн используется полиметилметакрилат – полимерный материал, которых известен своей легкостью и прочностью. Такие ванны быстро нагреваются, но не долго держат температуру. Благодаря пластичности материала, акриловые ванны могут быть самых разных форм и размеров. Обычно, акриловые ванны укрепляются закладными листами ДСП, а снаружи обрабатываются слоем стеклопластика.

Самым большим преимуществом такой ванны является ее вес. Акриловые ванны, в отличии от других, необычайно легки.

В плане гигиеничности акриловым ваннам нет равных. Акрил не гниет, не способствует размножению бактерий и не подвергается воздействию грибка.

Также акриловые ванны безопасны в использовании. Поверхность у таких ванн хоть и гладкая, но не скользящая.

Чугунные ванны

Это долговечные и надежные ванны. Такие ванны при правильном уходе не теряют свой внешний вид долгие годы.

Огромнейший плюс чугунной ванны – низкая теплопроводность. Такая характеристика позволяет ванне долго держать температуру воды.

Основным недостатком такой ванны есть ее большой вес, достаточно скудный ассортимент форм и размеров и дороговизна.

Стальные ванны

Ели остались на этой планете люди, которые не верят в прочность акриловых ванн и скептически относятся к громоздким и дорогим ваннам из чугуна, то их выбор падет на стальные ванны.

Такие ванны достаточно крепки и долговечны, но обладают рядом негативных характеристик. Первое и самое важное – это отсутствие звукоизоляции. Вода, изливающаяся в такую ванну, издает громкий и неприятный звук, который будет слышен вашим соседям.

Второе – высокая степень теплопроводности. Такая ванна не будет держать температуру. Во время принятия ванны вам постоянно придется добавлять горячую воду.

Мы оставляем за вами выбор ванны для вашего дома. Но, вместе с тем, качественно проконсультируем по каждой позиции и поможем определиться с выбором, исходя из ваших пожеланий.

Источник: https://dush.com.ua/vannu/