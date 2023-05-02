VAV Synergy – лидер рынка трудоустройства в Европе и победители UKRAINIAN BUSINESS AWAR

Ukrainian Business Award – ежегодная премия, которая награждает самые успешные украинские компании – гарантия качества для потребителей и подтверждение доверия для партнеров. Недавно был избран лидер рынка трудоустройства в Европе – VAV Synergy, которые уже длительное время работают и активно развиваются. За период своей деятельности победители помогли многим людям из разных стран в решении вопросов, связанных с поиском работы, обеспечили экспертную поддержку партнеров по удовлетворению их потребностей в работниках разной квалификации.

VAV Synergy были отмечены за свою эффективность в предоставлении высококачественных услуг в соответствии с требованиями законодательства стран ЕС, а также активной поддержкой украинцев в Европе после полномасштабного вторжения. Компания также получила награду за высокий уровень удовлетворенности клиентов, ориентированность на достижение наилучших результатов, внедрение и использование инновационных методов организации своей работы. Профессиональная команда VAV Synergy обеспечивает своих клиентов высококачественным решением вопросов на рынке труда с максимальным удовлетворением потребностей как работника, так и работодателя, что позволяет увеличивать производительность европейских компаний-партнеров и снижать затраты.

Команда VAV Synergy выразила свою благодарность и гордость за получение этой награды, а также заявила, что будет продолжать работать в пользу своих клиентов, обеспечивая высококачественные экспертные услуги по сфере трудоустройства, а именно:

Консультация специалиста и предоставление рекомендаций по подбору вакансий;

Сбор, анализ и предоставление данных о высокооплачиваемых вакансиях и потребностях лиц, ищущих работу;

Экспертная оценка предлагаемых вакансий в разных странах ЕС для граждан Украины, Молдовы, Грузии;

индивидуальный подход к потребностям каждого клиента и ориентированность на результат;

Помощь в решении профессиональных и жизненных вопросов клиента, поддержка персонального менеджера.

VAV Synergy работает только легально, с соблюдением всех требований действующего законодательства Европейского Союза. Своей миссией компания определяет желание делать жизнь людей, которые с ней сотрудничают, лучше, богаче, успешнее. Учитывая большое количество положительных отзывов, ей это удается!

Если вам также нужна официальная работа в ЕС, подпишитесь на телеграм-канал VAV Synergy. Там ежедневно публикуется информация о вакансиях для украинцев в разных странах Европы.

Только проверенные работодатели и гарантировано официальное трудоустройство!