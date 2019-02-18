Верховный Суд рассмотрит дело о правом статусе Укринбанка

Суд (фото - Pixabay)

Фондом гарантирования вкладов физических лиц была распространена информация о том, что ПАО «Укринком» не является правопреемником ПАО «Укринбанк». Такую позицию в ФГВФЛ объясняют тем, что правопреемник банка с отозванной банковской лицензией ПАО «Укринком», ставит себе за цель завладеть активами ПАО «Укринбанк», без выплаты депозитов вкладчикам банка, которые, в конечном счете, будут обмануты.

При этом, представители Фонда не говорят о том, что руководство ПАО «Укринбанк» последние несколько лет ведет деятельность по возврату средств с депозитов вкладчикам, путем продажи активов и взыскания задолженности с ряда заемщиков банка.



«По состоянию на сегодняшний день, правопреемник ПАО “Укринбанк” - ПАО “Укринком” выплатил более чем 1100000000 грн. вкладчикам депозитных счетов, при этом, остаток по депозитам составляет - 400 млн. грн., банк планирует их выплатить через продажу других активов, в том числе за счет взыскании с заемщиков по кредитам. Ассоциация вкладчиков ПАО “Укринбанк” внимательно следит за выполнением обязательств по депозитам в ПАО “Укринбанк” его правопреемником ПАО “Укринком”. Кроме того, насколько мне известно, представители ПАО “Укринком” намеренны вернуться на банковский рынок, поэтому выполнение всех обязательств по депозитам перед вкладчиками является главным приоритетом правопреемника ПАО “Укринбанк””. - прокомментировал Глава Ассоциации вкладчиков ПАО “Укринбанк” Бешенёв В.В.



Напомним, что 13.07.2016 года по решению общего собрания акционеров общества ПАО “Укринбанк”, переименовано в ПАО “Укринком”.



Подобная информация относительно правового статуса ПАО “Укринком” используется оппонентами ПАО “Укринком” с целью манипуляции общественным мнением, а также по вопросах, связанных с исполнением кредитных обязательств должниками ПАО “Укринбанк”. К примеру, по делу № 910/8117/17 (дело “Укринком” vs. ПАО “Оболонь”), в котором изменение наименования юридического лица ПАО “Укринбанк” на ПАО “Укринком” представляет невозможным сохранение последнего прав на активы ПАО “Укринбанк”, в том числе на взыскание кредитов с заемщиков.



В вопросе правового статуса ПАО “Укринком” существует два правовых подхода:



1. ПАО “Укринком" согласно "общей правоспособности” является тем же лицом, что и ПАО “Укринбанк”, то есть отсутствие специальной правосубъектности не может исключать правосубъектность лица в других правоотношениях, а потому, ПАО “Укринком” должен выполнять обязательства по депозитным договорам перед вкладчиками и соответственно имеет право на взыскание ранее выданных кредитов. Указанный подход оставался доминирующим и полностью поддерживался цивилистической доктриной и практикой гражданских судов.

2. ПАО “Укринком” не имеет права на свои же активы, приобретенные во время, когда оно имело статус банковского учреждения, поэтому не может взимать кредитные средства, выданные ПАО “Укринбанк” и выполнять обязательства перед вкладчиками. Такому подходу, основанному в упомянутом выше Постановлении объединенной палаты КГС ВС от 3 августа 2018 года по делу № 910/8117/17, ошибочно начали следовать определенные хозяйственные суды, нарушая при этом не только права юридического лица-бывшего банка и его акционеров ( которые добились отмены незаконных решений НБУ о введении временной администрации и ликвидации), но и игнорируя права вкладчиков (кредиторов), лишая их надежды на полный возврат собственных сбережений.



В связи с вышеизложенными обстоятельствами, и с целью поставить раз и навсегда точку в вопросе правового статуса ПАО "Укринком", представители ПАО "Укринком" убедили Кассационный суд передать на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда вопросы определения правового статуса ПАО “Укринбанк”, в связи с переименованием на ПАО “Укринком”. Об этом говорится в тексте Постановления КГС ВС от 23 января 2019 по делу №925 / 698/16.



Представители ПАО “Укринком”, одна из ведущих юридических компаний в Украине "EQUITY" и Ассоциация вкладчиков ПАО “Укринбанк” приветствуют способность Кассационного Хозяйственного Суда отступать от собственных позиций и надеются, что Большая Палата Верховного Суда не останется в стороне от этой сверхважной “исключительной правовой проблемы”, а примет соответствующую жалобу к рассмотрению и сформирует четкий вывод о статусе юридического лица после отмены в судебном порядке процедуры введения временной администрации и ликвидации банка, заполнив ная на законодательный пробел.