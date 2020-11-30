Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
30.11.2020, 16:54

VIII Международный бизнес-форум "Наука-бизнес-образование": итоги

VIII Международный бизнес-форум "Наука-бизнес-образование": итоги - Фото

Форум уже традиционно стал платформой для интересных дискуссий и новых проектов

25 листопада 2020 р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана пройшов VIII Міжнародний бізнес-форум "Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство", який вже традиційно став платформою для цікавих дискусій та нових проєктів.

На панельній дискусії "Форми співпраці корпоративних і академічних університетів" обговорили виклики й тренди корпоративного та академічного навчання. Сучасний світ освіти трансформується, стає доступним, гнучким, проактивним. Це обумовлює необхідність пошуку нових форм і методів навчання, створює запит на системне, критичне мислення, дослідницькі компетенції. Представники бізнесу поділилися досвідом організації навчальних проєктів і висловили готовність долучати талановиту молодь до корпоративних навчальних програм.

На панельній дискусії "Жіноче лідерство та бізнес-проєкти, що змінюють світ" шестеро успішних жінок ділилися своїми історіями успіху і бар’єрами, які довелося долати під час професійного становлення. Питання наявності феномену жіночого лідерства викликало жваву дискусію. З-поміж якостей, які сприяли успіху: цілеспрямованість, прагнення до розвитку, творче мислення, уміння знайти баланс між роботою та родиною.

Учасники панельної дискусії "Фінансова бізнес-освіта: сучасні тренди та інновації" обговорили зміни у фінансовій бізнес-освіті та перспективи розвитку інноваційних фінансових технологій. Питання формування портрету сучасного банкіра, фінансового та інвестиційного менеджера викликало гостру дискусію. Окрему увагу приділили ролі Business Clinic KNEU "The Next" у підвищенні фінансової грамотності підприємств.

Цікаві кейси від спікерів панельної дискусії "Циркулярна економіка: ідеї, партнерство, Start-up" наблизили учасників до розуміння основ циркулярної економіки, дозволили ідентифікувати наявні проблеми та визначити перспективи переходу України на нову модель сталого розвитку.

Під час панельної дискусії "Розвиток підприємницької освіти в Україні: погляд освітян і бізнесу" спікери обговорили питання підготовки підприємців, формування у студентів підприємницьких компетентностей, зокрема з використанням настільних ігор і онлайн симуляторів, запровадження цифрових платформ для оцінювання знань та навичок. У процесі роботи учасники висловили ідеї щодо започаткування нових проєктів.

На панельній дискусії "Інноваційні моделі взаємодії університету з бізнесом" учасники презентували досвід співпраці університету з бізнесом. Спікери підкреслили важливість інтелектуального потенціалу й акцентували увагу на широких можливостях для генерації студентами власних інноваційних ідей. Представники бізнесу висловили готовність вибудовувати довгострокову співпрацю з університетами. Запорукою цьому має стати налагодження ефективних комунікацій між партнерами. І однією з таких комунікаційних платформ став щорічний бізнес-форум.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: бізнес-форум
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 