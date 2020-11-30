VIII Международный бизнес-форум "Наука-бизнес-образование": итоги

25 листопада 2020 р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана пройшов VIII Міжнародний бізнес-форум "Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство", який вже традиційно став платформою для цікавих дискусій та нових проєктів.

На панельній дискусії "Форми співпраці корпоративних і академічних університетів" обговорили виклики й тренди корпоративного та академічного навчання. Сучасний світ освіти трансформується, стає доступним, гнучким, проактивним. Це обумовлює необхідність пошуку нових форм і методів навчання, створює запит на системне, критичне мислення, дослідницькі компетенції. Представники бізнесу поділилися досвідом організації навчальних проєктів і висловили готовність долучати талановиту молодь до корпоративних навчальних програм.

На панельній дискусії "Жіноче лідерство та бізнес-проєкти, що змінюють світ" шестеро успішних жінок ділилися своїми історіями успіху і бар’єрами, які довелося долати під час професійного становлення. Питання наявності феномену жіночого лідерства викликало жваву дискусію. З-поміж якостей, які сприяли успіху: цілеспрямованість, прагнення до розвитку, творче мислення, уміння знайти баланс між роботою та родиною.

Учасники панельної дискусії "Фінансова бізнес-освіта: сучасні тренди та інновації" обговорили зміни у фінансовій бізнес-освіті та перспективи розвитку інноваційних фінансових технологій. Питання формування портрету сучасного банкіра, фінансового та інвестиційного менеджера викликало гостру дискусію. Окрему увагу приділили ролі Business Clinic KNEU "The Next" у підвищенні фінансової грамотності підприємств.

Цікаві кейси від спікерів панельної дискусії "Циркулярна економіка: ідеї, партнерство, Start-up" наблизили учасників до розуміння основ циркулярної економіки, дозволили ідентифікувати наявні проблеми та визначити перспективи переходу України на нову модель сталого розвитку.

Під час панельної дискусії "Розвиток підприємницької освіти в Україні: погляд освітян і бізнесу" спікери обговорили питання підготовки підприємців, формування у студентів підприємницьких компетентностей, зокрема з використанням настільних ігор і онлайн симуляторів, запровадження цифрових платформ для оцінювання знань та навичок. У процесі роботи учасники висловили ідеї щодо започаткування нових проєктів.

На панельній дискусії "Інноваційні моделі взаємодії університету з бізнесом" учасники презентували досвід співпраці університету з бізнесом. Спікери підкреслили важливість інтелектуального потенціалу й акцентували увагу на широких можливостях для генерації студентами власних інноваційних ідей. Представники бізнесу висловили готовність вибудовувати довгострокову співпрацю з університетами. Запорукою цьому має стати налагодження ефективних комунікацій між партнерами. І однією з таких комунікаційних платформ став щорічний бізнес-форум.