Viknar'off – выбор страны на оконном рынке

Компания Viknar'off стала победителем премии "Выбор страны" по итогам 2020 года. Несмотря на пандемию и карантин, здесь сумели не только сохранить предыдущие достижения, но и нарастить некоторые показатели, построить дополнительные помещения и ввести в эксплуатацию новые линии.

Команда премии "Выбор страны" тщательно проанализировала показатели прибыльности, роста, финансовой устойчивости и позиции компании на рынке и признала Viknar'off лучшими среди оконщиков Украины. Viknar'off выбирают и строительные компании, и частные клиенты, которые ищут высокого качества, комфортного обслуживания и быстрого выполнения заказов.

Знакомьтесь, Viknar'off – одно из крупнейших в Украине автоматизированных производств, которое уже 15 лет развивается, наращивает мощности и успешно диктует моду на оконном рынке Украины и Западной Европы. "Выбирай сердцем" – призывают в Viknar'off, когда речь идет о свете и уюте дома, комфорте рабочего пространства или места для релакса.

Качество продукции и профессионализм сотрудников – прочный фундамент, который создает лицо Viknar'off. Добавьте к этому постоянное совершенствование производства, внедрения новейших технологий и оборудования. Завод оснащен самым современным автоматизированным оборудованием известных европейских марок Schirmer (Германия), Urban (Германия), Rotox (Германия), Bystronic (Швейцария), Lisec (Австрия). Мощности позволяют изготавливать в месяц более 100 000 высококачественных металлопластиковых конструкций любого типа в сжатые сроки.

Здесь уважают качество – на производстве Viknar'off постоянно работает отдел технического контроля. Продукция проходит многоступенчатую проверку: исходных материалов, готовых стеклопакетов и окон. Для контроля дверных конструкций установлен единственный в Украине стенд для имитации монтажа дверей, который позволяет протестировать готовый продукт в условиях максимально приближенных к эксплуатации.

Производство Viknar'off сертифицировано по стандарту ISO 9001: 2009 "Системы управления качеством", а продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ и европейским стандартам EN. На заводе проводят испытания конструкций на водо-, воздухопроницаемость и ветровые нагрузки, чтобы быть уверенными в качестве каждого изделия.

"На протяжении своей пятнадцатилетней истории мы всегда работали над тем, чтобы развиваться как предприятие, чтобы расти как команда, поэтому сейчас радуемся, что эти усилия получили признание премией "Выбор страны ", – отмечают в Viknar'off. – Однако здесь не привыкли брать таймаутов и почивать на лаврах, поэтому и в дальнейшем работаем, растем и развиваемся, чтобы покорять новые вершины и ставить еще более амбициозные цели ".