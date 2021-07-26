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26.07.2021, 13:45

Вкусно поесть и отдохнуть: где в Киеве лучшие семейные рестораны и кафе

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Вкусно поесть и отдохнуть: где в Киеве лучшие семейные рестораны и кафе - Фото

Где пообедать или поужинать всей семьей? Далеко не каждое заведение готово предложить вкусную, разнообразную кухню в сочетании с приятной атмосферой и доступными ценами. Рассмотрим лучшие кафе и рестораны Киева в ТРЦ Gulliver, которые порадуют всех членов вашей семьи, независимо от персональных кулинарных предпочтений каждого!

Топ-5 ресторанов и кафе для семейной трапезы

1. Mercato Italiano — здесь вас ждут простые блюда с неожиданно утонченным вкусом. Это не просто еда, а форма общения и отдыха! В ресторане Mercato Italiano подают рыбные, мясные и вегетарианские угощения со средиземноморским колоритом. Перечень блюд простирается далеко за пределы знаменитой тройки "пицца-паста-ризотто". Здесь можно не только вкусно покушать, но и купить итальянские продукты для домашних кулинарных шедевров!

2. Yudgin Burger — бургеры принято причислять к фаст-фуду, но сеть ресторанов "Юджин Бургер" решила изменить это! Здесь подают исключительно натуральные блюда с украинским колоритом. Для бургеров используют только лучшие продукты от проверенных локальных производителей. Более 20 рецептов, включая вегетарианские, способны удивить даже требовательного клиента. Дополнительно можно заказать свежие салаты, снеки, десерты и напитки.

3. "Печена Картопля" — кафе в Киеве, которое успело обрести народную популярность. Сеть заведений ориентирована на здоровое питание и быстрое обслуживание. Фирменным блюдом считается ароматная картошка с маслом и сыром, но меню радует также салатами, запеканками, холодными и горячими супами, сэндвичами, великолепными соусами.

4. The Varenik — сеть кафе с ярким украинским колоритом. Основу меню составляют хенд-мейд вареники со сладкими и солеными наполнителями — нежное тесто и большое количество начинки приведут в восторг любого гостя! Еда здесь всегда свежая и горячая. Вы можете найти данное кафе в ТРЦ Gulliver и не только — фирменные заведения работают по всему Киеву.

5. "Grill House Люля" — прекрасный выбор для тех, кто любит блюда с восточными нотками. Основа меню — мясо и овощи, приготовленные на гриле. Также здесь можно попробовать ароматный плов и горячие закуски, свежие салаты, фирменные десерты. А для семейных посиделок прекрасно подойдут комплексные предложения!

Все перечисленные кафе и рестораны в ТРЦ "Гулливер" удобны еще и тем, что находятся в центре города. Здесь легко объединить приятное с еще более приятным: увлекательный шопинг, семейные развлечения и посещение фудкорта! А высокий уровень обслуживания гарантированно поднимет настроение на целый день!

Это далеко не полный перечень заведений! Чтобы посмотреть полный список кафе, узнать точный адрес и расположение, описание кухни, а также уточнить другие полезные детали, посетите сайт торгового центра "Гулливер". 

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Теги: кафе, рестораны, ТРЦGulliver
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