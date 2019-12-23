Влиятельные спикеры выступят на крупнейшем бизнес-шоу в апреле

Евгений Черняк

5 апреля в киевском Дворце спорта пройдет форум Big Money, названный в честь популярного бизнес-шоу на YouTube. Хедлайнером ивента стал создатель одноименного канала – Евгений Черняк.

Но кроме лучшего бизнес-спикера СНГ на сцену выйдут еще 9 топ-экспертов, большинство из которых – участники рейтингов Forbes.

На официальном сайте уже доступны 6 из 10 имен. Известно, что на форуме выступят:

Основатель и гендиректор крупнейшей в СНГ сети пиццерий “Додо Пицца”, вышедшей на рынок Европы, Китая и США – Федор Овчинников.

CEO и совладелец крупнейшего в Украине интернет-магазина Rozetka.ua – Владислав Чечеткин.

Автор концепций ресторанов “Криївка”, “Гасова лямпа”, Львівська копальня кави”, “Мазох-cafe” – Юрий Назарук.

Предприниматель, инвестор, входящий в ТОП-50 “Forbes Казахстан”, общественный деятель – Маргулан Сейсембаев.

Топовый интернет-маркетинг стратег в СНГ и идейный вдохновитель Лаборатории Онлайн Бизнеса – Олесь Тимофеев.

Хедлайнер мероприятия, бизнес-спикер №1 в СНГ, участник ТОП-100 “Forbes Украина” – Евгений Черняк.

Организатором события выступает крупная образовательная компания GeniusMarketing, уже имеющая опыт в проведении самого масштабного в Восточной Европе саммита по привлечению клиентов из интернета – Лаборатории Онлайн Бизнеса.

Прямо сейчас организаторы дают возможность получить билеты по лучшей цене, забронировав их на официальном сайте:

bigmoneyconf.com