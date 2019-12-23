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23.12.2019, 16:43

Влиятельные спикеры выступят на крупнейшем бизнес-шоу в апреле

Влиятельные спикеры выступят на крупнейшем бизнес-шоу в апреле - Фото
Евгений Черняк

В Киеве уже в апреле пройдет форум Big Money

5 апреля в киевском Дворце спорта пройдет форум Big Money, названный в честь популярного бизнес-шоу на YouTube. Хедлайнером ивента стал создатель одноименного канала – Евгений Черняк.

Но кроме лучшего бизнес-спикера СНГ на сцену выйдут еще 9 топ-экспертов, большинство из которых – участники рейтингов Forbes.

На официальном сайте уже доступны 6 из 10 имен. Известно, что на форуме выступят:

  •      Основатель и гендиректор крупнейшей в СНГ сети пиццерий “Додо Пицца”, вышедшей на рынок Европы, Китая и США – Федор Овчинников.
  •      CEO и совладелец крупнейшего в Украине интернет-магазина Rozetka.ua – Владислав Чечеткин.
  •      Автор концепций ресторанов “Криївка”, “Гасова лямпа”, Львівська копальня кави”, “Мазох-cafe” – Юрий Назарук.
  •      Предприниматель, инвестор, входящий в ТОП-50 “Forbes Казахстан”, общественный деятель – Маргулан Сейсембаев.
  •      Топовый интернет-маркетинг стратег в СНГ и идейный вдохновитель Лаборатории Онлайн Бизнеса – Олесь Тимофеев.
  •      Хедлайнер мероприятия, бизнес-спикер №1 в СНГ, участник ТОП-100 “Forbes Украина” – Евгений Черняк.

Организатором события выступает крупная образовательная компания GeniusMarketing, уже имеющая опыт в проведении самого масштабного в Восточной Европе саммита по привлечению клиентов из интернета – Лаборатории Онлайн Бизнеса.

Прямо сейчас организаторы дают возможность получить билеты по лучшей цене, забронировав их на официальном сайте:

bigmoneyconf.com

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Теги: Евгений Черняк, Big Money
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