Влиятельные спикеры выступят на крупнейшем бизнес-шоу в апреле

5 апреля в киевском Дворце спорта пройдет форум Big Money, названный в честь популярного бизнес-шоу на YouTube. Хедлайнером ивента стал создатель одноименного канала – Евгений Черняк.
Но кроме лучшего бизнес-спикера СНГ на сцену выйдут еще 9 топ-экспертов, большинство из которых – участники рейтингов Forbes.
На официальном сайте уже доступны 6 из 10 имен. Известно, что на форуме выступят:
Организатором события выступает крупная образовательная компания GeniusMarketing, уже имеющая опыт в проведении самого масштабного в Восточной Европе саммита по привлечению клиентов из интернета – Лаборатории Онлайн Бизнеса.
Прямо сейчас организаторы дают возможность получить билеты по лучшей цене, забронировав их на официальном сайте: