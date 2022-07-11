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11.07.2022, 14:50

Во время войны нужно больше работать, чтобы больше помогать: Василий Загороднюк

Цей матеріал також доступний українською
Во время войны нужно больше работать, чтобы больше помогать: Василий Загороднюк - Фото

ІТЕХ Холдинг совместно с благотворительным фондом "Из Украины" организовал благотворительный концерт группы "Скрябин" в Белой Церкви

С начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию нашей страны прошло около четырех месяцев. За это время экономика постепенно адаптировалась, производства заработали, а люди вернулись на свои рабочие места.

Многие не решались приступать к работе. Прежде всего, это касается малого и среднего бизнеса. Пугала неопределенность, отсутствие сырья, разорванные связи с клиентами и поставщиками.

Многим пришлось в буквальном смысле начинать бизнес с нуля. Часть предпринимателей сейчас переориентировали бизнес на военные нужды. Другие помогают людям, которые вынужденны были покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы Украины. Такие люди собственными глазами видели все ужасы войны. Они нуждаются не только в банальных бытовых вещах, но и в комплексной психологической адаптации. Прежде всего, это касается детей.

Владелец IT-компании ІТЕХ Холдинг Василий Загороднюк уверен, что во время войны нужно больше работать, чтобы больше помогать. Именно с этой целью ІТЕХ Холдинг совместно с благотворительным фондом "Из Украины" организовал концерт группы "Скрябин" в Белой Церкви. Все средства, собранные в рамках концерта, были направлены на нужды ВСУ, детей с инвалидностью, детей-переселенцев и детей, родители которых сейчас защищают нашу страну.

Понимая, что государству нужны средства, многие предприниматели адаптировали рабочие процессы под новые военные реалии, а некоторые даже возобновили довоенные темпы роста. IT-компании ІТЕХ удалось перегруппироваться, оптимизировать работу и продолжать помогать нуждающимся. По словам Василия Загороднюка, на сегодняшний день это одна из первоочередных задач компании.

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Теги: Василий Загороднюк, ІТЕХ
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