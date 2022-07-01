Восстановление онлайн торгов: площадка УУБ лидирует

Подтверждением этому стали результаты торгов на Прозорро.Продажи за июнь 2022 года. В течение месяца в системе состоялось около тысячи успешных аукционов, по результатам которых бюджеты разных уровней получат более 270 млн грн доходов. При этом стартовая цена в среднем увеличивалась на 100%.

Безусловным лидером месяца традиционно стала площадка ООО "Украинская универсальная биржа", опередив других со значительным отрывом. Она охватила почти 46% торгов и обошла ближайшего конкурента по рейтингу уровню доходов в бюджеты в 3,5 раза. Инвесторы и арендаторы, которых привлекли и консультировали во время подготовки к аукционам менеджеры УУБ, уплатят организаторам 124 млн грн.

"Очень приятно отметить, что онлайн аукционы возвращаются в обычное русло и набирают обороты. Это ведь поддержка экономики страны в непростое время. Горжусь, что наша площадка не просто традиционно стала лидером месяца по уровню доходов в местные и государственные бюджеты, но и не приостанавливала работу все это время. Квалифицированные консультации наши клиенты получали и получают непрерывно, при чем как потенциальные инвесторы и арендаторы, так организаторы аукционов", – отмечает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Самым дорогим лотом июня стало имущество должника ОДО "Интер-А" в Черновцах. Стартовая цена с 11,5 млн. грн. в ходе торгов выросла на 380% и достигла 44 млн. грн. При этом на площадке УУБ подготовили к аукциону как победителя, так и помогли организатору выставить лот в системе Прозорро.Продажи.

В общей сложности из 5 самых дорогих лотов месяца, три приобрели именно через площадку УУБ.