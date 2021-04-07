Возвращение активов неплатежеспособных банков – один из государственных приоритетов

1 апреля под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось первое заседание Межведомственной группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков. Тем самым вопрос возврата активов банков получил должное внимание и вышел на государственный уровень.

"С общего объема задолженности обанкротившихся банков перед НБУ (56,8 млрд грн) удалось вернуть 15,8 млрд грн, или почти 28%. В основном это удалось сделать за счет реализации заложенных Национальным банком активов. Сейчас большинство обеспечения банков уже реализовано ФГВФЛ на открытых торгах. Остатка залога имущественных поручителей по предварительным расчетам не хватит для погашения задолженности банков по предоставленным кредитам рефинансирования, что по состоянию на 1 марта составляет 41 млрд грн", – констатировал Председатель Национального банка Кирилл Шевченко во время заседания рабочей группы.

По итогам выступления Кирилл Шевченко предложил в рамках межведомственной группы создать экспертные подгруппы для оперативной наработки предложений относительно изменений в законодательстве, выработки единой политики и координации совместных усилий для возвращения активов обанкротившихся банков.

- "Предыдущий банковский кризис нанес государству колоссальные убытки. Миллиарды гривен были выведены из банков, и для возвращения средств вкладчикам были привлечены государственные средства. Возвращение этих средств в госбюджет – это дело государственного значения. Фонд годами ведет эту работу, однако эта задача требует консолидации усилий всех ведомств, которые имеют соответствующую компетенцию, в том числе правоохранительных органов. Решение о создании рабочей группы продемонстрировало, что есть политическая воля для решения этой проблемы. Главная цель межведомственной группы: сформировать единую политику в отношении каждого банка, каждого владельца или связанного лица, выступить единым фронтом и создать такие условия, когда возврат выведенных активов станет для них едва ли не единственным выходом. А это – залог того, что государству и кредиторам будут возвращены средства", – сказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

Сумма выведенных активов отличается по каждому банку. Но в целом для Фонда гарантирования исходной цифрой для расчета является сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков. На сегодня она достигает 230 млрд грн, из которых 69,2 млрд грн – требования Фонда.

Фондом ведется работа по поиску и возврату активов обанкротившихся банков как в Украине, так и за ее пределами. В частности, представлены 60 исковых заявлений относительно связанных лиц 41 банка на общую сумму 96,8 млрд грн и начата активная работа по поиску и возвращению выведенных активов в иностранных юрисдикциях. Кроме того, предъявлено 21 гражданский иск в уголовном производстве по 16 банков на общую сумму требований 13,6 млрд грн.

Работа межведомственной группы позволит консолидировать по принципу "единого окна" работу органов власти по возвращению активов банков и ускорит наполнение госбюджета за счет взысканных средств.