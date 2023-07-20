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20.07.2023, 13:20

Впервые в мире создали бриллиант в форме карты Украины

Цей матеріал також доступний українською
Впервые в мире создали бриллиант в форме карты Украины - Фото

Украинский ювелирный бренд Magnat fine jewelry представил необычайно красивый и сложный в обработке бриллиант формы карты Украины

Компания стала первой в мире, которая создала бриллиант формы карты Украины.

Это стало не только уникальным, ценным и эксклюзивным, а главное патриотическим изделием.

Сейчас бренд активно развивается на международной арене. Из-за войны перенесли основные свои производственные мощности в Дубай. Там находится производство и центральный офис компании. Но Magnat fine jewelry продолжает активно помогать тем, кто пострадал на территории Украины, популяризировать наше государство в мире и планируют организовать большой благотворительный проект для сбора средств на поддержку ВСУ и других насущных потребностей украинцев.

Мы гордимся нашими людьми и нашими украинскими брендами, которые выходя на международную арену становятся первыми. И самое главное, которые не забывают о родной Украине и продолжают вести свою деятельность, активно помогая армии.  И что не менее важно — поднимают волну Украинского вопроса.

По словам основателя компании Родиона Ксензенко:

"Для нас первостепенными являются две вещи: первое – это поднятие волны украинского вопроса, для того, чтобы мир ежесекундно помнил о том, что происходит в Украине, и о том, что мы нуждаемся в поддержке мировой общественности, и именно поэтому, с помощью огранки бриллианта в виде карты Украины, мы привлекаем внимание. И второе – конечно же сбор средств в помощь армии, поэтому мы регулярно перечисляем средства с продаж на нужды наших сотрудников, которые ушли воевать, и ВСУ в целом, а также для поддержки пострадавших от войны украинцев". 

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Теги: бриллиант, Magnat fine jewelry
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