Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
11.09.2019, 08:00

Впервые в Украине открыта продажа eSiM от TravelSiM

Впервые в Украине открыта продажа eSiM от TravelSiM - Фото

eSiM можно получить по электронной почте без визита к пунктам продажи TravelSiM

eSiM заменяет собой пластиковую сим-карту. Абонент ее получает в виде изображения с QR-кодом, на который необходимо навести камеру iPhone или iPad через соответствующий пункт меню. То есть, eSiM можно получить, например, по электронной почте не посещая точки продаж TravelSiM.

Можно, находясь за границей, приобрести eSiM на сайте TravelSiM с оплатой через платежный сервис Portmone, “сфотографировать” полученный QR-код и пользоваться всеми тарифными преимуществами TravelSiM во время заграничных путушествий.

В частности, TravelSiM предлагает Интернет-доступ в ЕС от 15 коп.; в Израиле, странах Скандинавии и Прибалтики – от 13 коп.; в Турции и США от 26 коп. за 1 МБ.

Сейчас eSiM поддерживают только новаторские модели iPhone XS та XR (на 1 симкарту) и некоторые современные iPad с модулем 3G/LTE. Смартфоны позволяют настроить домашнюю симкарту для осуществления звонков, а eSiM – для LTE-доступа в Интернет.

Старт-пакет eSiM от TravelSiM содержит:
  • eSiM (QR-код)
  • эстонский номер (+372)
  • баланс $10 (который можна пополнять в Portmone)

Стоимость такого старт-пакета 300 грн.

Виртуальный номер можно закачать на:
IPhone*: XS, XS Max, XR;

IPad *: Pro 12.9 "(gen. 3), Pro 11", Air 10.5 ", mini 5.

Напомним, услуга предоплаченного роуминга TravelSiM представлена в Украине с 2005 года. Оператор услуги – эстонская компания Top Connect с 23-летним опытом в телекоммуникациях.

Инфолиния: 044-225-8008

TravelSiM.ua/eSiM

Отправить:
Распечатать:
Теги: eSiM, TravelSiM
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 