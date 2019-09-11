Впервые в Украине открыта продажа eSiM от TravelSiM

eSiM заменяет собой пластиковую сим-карту. Абонент ее получает в виде изображения с QR-кодом, на который необходимо навести камеру iPhone или iPad через соответствующий пункт меню. То есть, eSiM можно получить, например, по электронной почте не посещая точки продаж TravelSiM.

Можно, находясь за границей, приобрести eSiM на сайте TravelSiM с оплатой через платежный сервис Portmone, “сфотографировать” полученный QR-код и пользоваться всеми тарифными преимуществами TravelSiM во время заграничных путушествий.

В частности, TravelSiM предлагает Интернет-доступ в ЕС от 15 коп.; в Израиле, странах Скандинавии и Прибалтики – от 13 коп.; в Турции и США от 26 коп. за 1 МБ.

Сейчас eSiM поддерживают только новаторские модели iPhone XS та XR (на 1 симкарту) и некоторые современные iPad с модулем 3G/LTE. Смартфоны позволяют настроить домашнюю симкарту для осуществления звонков, а eSiM – для LTE-доступа в Интернет.

eSiM (QR-код)

эстонский номер (+372)

баланс $10 (который можна пополнять в Por t mone)

Старт-пакет eSiM от TravelSiM содержит:

Стоимость такого старт-пакета 300 грн.

Виртуальный номер можно закачать на:

IPhone*: XS, XS Max, XR;

IPad *: Pro 12.9 "(gen. 3), Pro 11", Air 10.5 ", mini 5.

Напомним, услуга предоплаченного роуминга TravelSiM представлена в Украине с 2005 года. Оператор услуги – эстонская компания Top Connect с 23-летним опытом в телекоммуникациях.

Инфолиния: 044-225-8008

TravelSiM.ua/eSiM