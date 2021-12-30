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30.12.2021, 15:14

Время для новых форматов: кулинарный дом "Ибис" запускает фуд сервис

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Время для новых форматов: кулинарный дом "Ибис" запускает фуд сервис - Фото

Традиционно в канун Нового года принято подводить итоги и строить новые планы. Кулинарный дом "Ибис" запускает сервис организации и доставки готовых блюд, который работает круглосуточно.

Почти 14 лет работаем в формате кулинария и магазин. Сегодня пора масштабировать качество и вывести на рынок продукт, сочетающий высокие характеристики и честную цену", – рассказывает директор кулинарного дома Николай Козловский.

Время для новых форматов: кулинарный дом "Ибис" запускает фуд сервис

Новая концепция кулинарного дома – это маркетплейс известных и крафтовых брендов питания, алкогольных напитков, а также открытая кулинария с обновлением ассортимента каждый час.

"Пища здорового самочувствия – наш главный продукт и мотивация. Да, конечно, на рынке очень много предложений, но наша аудитория ценит качество и выбирает ответственное отношение к здоровью", – комментирует директор.

Время для новых форматов: кулинарный дом "Ибис" запускает фуд сервис

Тренд на постоянное тотальное обновление, расширение сервиса, начиная с новых рецептов и фуд технологий до открытия новых каналов – актуальная концепция ритейла на динамичном высококонкурентном рынке Киева.

Кулинарный дом "Ибис" находится на бульваре Леси Украинки, 20/22. Забронировать столик можно здесь:

  • +38(098) 606-40-00

  • +38(063) 606-40-00

Ресторан-магазин работает круглосуточно, поэтому сделать заказ вы можете по телефону:

  • +38(044) 286 15-85

  • +38(098) 606-40-00

  • +38(063) 606-40-00

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Теги: Ибис
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