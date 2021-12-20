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20.12.2021, 17:50

Выкуп битых авто: преимущества и особенности

Цей матеріал також доступний українською
Выкуп битых авто: преимущества и особенности - Фото

Любой человек при покупке новой машины мечтает о продаже своего старого транспортного средства (далее ТС) по приемлемой стоимости. Как это сделать? Самостоятельно найти покупателя бывает достаточно сложно, в особенности, если необходимо продать битый автомобиль. В настоящее время работают специализированные компании. Обратиться в одну из них – оптимальное решение в том случае, когда интересует выкуп битых авто по выгодным ценам.

Достоинства срочного выкупа

Если размышлять о преимуществах такой методики продажи ТС, важно выделить следующие особенности:

  • Битую машину не нужно хранить продолжительное время.

  • Нет необходимости делать ремонт и покупать дорогостоящие запчасти.

  • Переоформление авто будет выполнено в кратчайшие сроки благодаря работе штатного юриста компании.

  • Не нужно заниматься поиском мастера, который сможет восстановить авто.

  • Продавец сразу получает на руки полную сумму за свою машину.

Зачем компании скупают битые автомобили?

На приобретении транспортных средств, которые побывали в ДТП, некоторые предприниматели делают хороший бизнес. В данном случае доступно три варианта эффективной работы:

  • Разбор на запчасти. Если ремонт машины невозможно выполнить по причине ее ужасного состояния, то можно разобрать ее на детали. Важно отметить, что запчасти продаются или используются для ремонта других ТС, которые компания приобретает у клиентов.

  • Восстановление. Если в авто нет серьезных повреждений, которые сложно устранить, в таком случае его реально реанимировать. Найти запчасти на такой ремонт не составит труда.

  • Утилизация. Если авто пребывает в полностью нерабочем состоянии, в таком случае его желательно сдать на металлолом. Компании таким и занимаются. Основное преимущество для клиентов заключается в том, что им не нужно перетаскивать машину на пункт приема металлолома самостоятельно. Кроме того, хозяева за свое разбитое транспортное средство получают небольшое вознаграждение.

В чем заключается сложность самостоятельной продажи битого авто?

Если владелец битой машины решит продать ее сам без привлечения специализированной компании, он столкнется со скупщиками, которые предложат за нее минимум денег. Покупка авто после ДТП является характерной для подобного бизнеса, поскольку многие перекупщики стараются приобрести товар по заниженным ценам и увеличить собственную прибыль. С какими сложностями при этом сталкивается владелец ТС?

  • Цена. В конечном счете получить минимум денег за машину – не лучший вариант. Можно ее вообще не продавать.

  • Временные затраты – нет необходимости в течение многих дней и недель искать покупателей, так как чаще всего на покупку металлолома нет желающих.

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Теги: автомобиль, выкуп
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