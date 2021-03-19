Вытяжка на кухню: польза и лучший выбор

Если кухня используется по прямому назначению (для приготовления пищи), значит, на ней обязательно должна быть вытяжка, которая устанавливается над варочной поверхностью и позволяет фильтровать воздух от мелких частичек жира, избавляя от дыма и копоти на стенах.

Многие включают ее, когда жарят, пекут или если блюдо подгорело. В общем, когда появляются слишком насыщенные запахи, которые быстро расползаются по дому.

Но консультанты интернет-магазина бытовой техники Eldorado утверждают: вытяжка принесет больше пользы, если включать ее при каждом использовании плиты за 10 минут до начала готовки.

В чем плюсы этой очищающей техники и как ее выбирать, расскажем дальше.

Три "за"

Во время готовки кухня превращается в горячий цех, на котором что-то кипит, булькает, выпускает пар и шумит. Стандартная домовая вентиляция, предусмотренная по плану в каждой кухонной комнате, не справляется с большим объемом влажного и перегретого воздуха, поэтому удалять его нужно принудительно.

На это есть как минимум 3 причины:

утечка пара с частичками жира. Самая большая проблема на кухне появляется именно после готовки, когда охлаждается и оседает пар. Вместе с ним на поверхности остаются крошечные частички жира, начиная от столешницы и заканчивая фасадом кухонной мебели. Отмыть эту жирную пленку бывает ох как сложно;

приток воздуха в помещение. Актуально для владельцев газовых плит, во время работы которых очень быстро выгорает кислород. Воздух в кухне становится тяжелым и приходится открывать окна, чтобы впустить немного свежести;

борьба с запахами. Максимально эффективно с этой задачей справляются модели с подключением к вентиляции.

Вытяжка – простое, но очень полезное устройство, которое сохранит кухонную мебель в чистоте, защищая от копоти и жирного налета.

Как рассчитать производительность

Существует специальная формула расчета необходимой мощность вытяжки. Выглядит она следующим образом: Q = S х h х 12.

Расшифруем: производительность (Q) получается простым умножением площади помещения на высоту и на коэффициент 12, стандартную величину, отражающую оптимальное количество обновления общего объема воздуха за 1 час работы техники.

Берите формулу на вооружение и отправляйтесь на поиски идеальной вытяжки для своей кухни!