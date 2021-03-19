Вытяжка на кухню: польза и лучший выбор

Если кухня используется по прямому назначению (для приготовления пищи), значит, на ней обязательно должна быть вытяжка, которая устанавливается над варочной поверхностью и позволяет фильтровать воздух от мелких частичек жира, избавляя от дыма и копоти на стенах.
Многие включают ее, когда жарят, пекут или если блюдо подгорело. В общем, когда появляются слишком насыщенные запахи, которые быстро расползаются по дому.
Но консультанты интернет-магазина бытовой техники Eldorado утверждают: вытяжка принесет больше пользы, если включать ее при каждом использовании плиты за 10 минут до начала готовки.
В чем плюсы этой очищающей техники и как ее выбирать, расскажем дальше.
Во время готовки кухня превращается в горячий цех, на котором что-то кипит, булькает, выпускает пар и шумит. Стандартная домовая вентиляция, предусмотренная по плану в каждой кухонной комнате, не справляется с большим объемом влажного и перегретого воздуха, поэтому удалять его нужно принудительно.
На это есть как минимум 3 причины:
Вытяжка – простое, но очень полезное устройство, которое сохранит кухонную мебель в чистоте, защищая от копоти и жирного налета.
Существует специальная формула расчета необходимой мощность вытяжки. Выглядит она следующим образом: Q = S х h х 12.
Расшифруем: производительность (Q) получается простым умножением площади помещения на высоту и на коэффициент 12, стандартную величину, отражающую оптимальное количество обновления общего объема воздуха за 1 час работы техники.
Берите формулу на вооружение и отправляйтесь на поиски идеальной вытяжки для своей кухни!