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31.07.2020, 16:33

Юлий Грингуз, Novans Jets: "Бизнес-авиация - роскошь или новые возможности"

Юлий Грингуз, Novans Jets: "Бизнес-авиация - роскошь или новые возможности" - Фото
Фото: Бизнес джет GLOBAL 5000 авиакомпании Novans Jets

Те пассажиры, которым пришлось обратиться к услугам бизнес-авиации в период карантина, убедились, что это вовсе не роскошь – убежден Юлий Грингуз

Нынешняя ситуация с карантином и повышенными требованиями к безопасности перелетов доставила много хлопот авиаперевозчикам. В зоне риска, в первую очередь, оказались самолеты дальнемагистральные, высокой вместимости – из-за большого количества одновременно перевозимых пассажиров выполнять все санитарные предписания было практически невозможно. Такие самолеты стали первыми, снятыми с выполнения маршрутов.

А вот с частными самолетами, по мнению владельца компании по аренде бизнес-джетов Novans Jets Юлия Грингуза ситуация оказалась двоякой. С одной стороны – ограничения не могли не коснуться бизнес-авиации. С другой – ситуация позволила привлечь немалое количество новых клиентов.

Ограничения по авиаперевозкам

Ограничения, в первую очередь, были и продолжаются со стороны правительств стран и руководства аэропортов. Несмотря на то, что для маленьких самолетов зачастую не требуется заказывать отдельные слоты на посадку – многие аэропорты были полностью закрыты на прием воздушных судов. Это значительно ограничило географию перелетов.

Вторая проблема – безопасность перемещения по аэропорту, использование дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, необходимость соблюдения социальной дистанции.

Большое количество дополнительных требований вызывало значительный дискомфорт у пассажиров, привыкших к большей самостоятельности при использовании бизнес-джетов. 

Юлий Грингуз (July Gringuz), основатель и владелец Novans Jets

Юлий Грингуз (July Gringuz), основатель и владелец Novans Jets

Плюсы для малой авиации

С другой стороны, повышение количества бронирований, появление запросов от новых клиентов стало приятной неожиданностью для авиакомпаний, предоставляющих услуги перелета небольшими личными самолетами. 

Отсутствуют длительные пересадки и ожидания в транзитных аэропортах, нет необходимости приезжать в аэропорт за два часа и более до вылета, нет опасений по поводу перевозки багажа – он не теряется и не отстает от самолета. Добраться можно в любую точку мира без пересадок.

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Embraer Lineage 1000. Фото: July Gringuz / Novans Jets

Embraer Lineage 1000. Фото: July Gringuz / Novans Jets

Те пассажиры, которым пришлось обратиться к услугам бизнес-авиации в период карантина, убедились, что это вовсе не роскошь – убежден Юлий Грингуз (July Gringuz), владелец Novans Jets. Есть множество способов подобрать для себя оптимальный вариант комфортного перелета. Современные же авиалайнеры надежные, удобные, их крейсерская скорость превышает коммерческие рейсы.

А с учетом времени, которое затрачивается не на сам перелет, а на сопутствующие процедуры – экономия времени получается существенной. И многие клиенты уже успели убедиться, что время – это действительно деньги.

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Теги: авиация, Юлий Грингуз, Novans Jets, бизнес-авиация
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