UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
29.01.2021, 07:00

Зачем нужна страховка квартиры и как ее оформить

Зачем нужна страховка квартиры и как ее оформить - Фото

Зачем нужна страховка недвижимости, какая стоимость страхования квартиры и так ли необходимо оформлять полис?

Страховании недвижимости – популярная и востребованная услуга. Все чаще владельцы новых квартир обращаются в страховые компании с целью застраховать свое имущество, да и хозяева жилья в старом фонде не упускают такой возможности. Зачем нужна страховка недвижимости, какая стоимость страхования квартиры и так ли необходимо оформлять полис?

Что можно застраховать?

Оформить страховку можно на любую квартиру за исключением нескольких вариантов. К ним относятся, например, квартиры в очень старых и ветхих домах, в строениях с ненадежными перекрытиями и другими рисковыми частями сооружения. Нельзя застраховать квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию, а также квартиры, в которых в данный момент ведется ремонт. Также страхованию не подлежат помещения в жилье, которые не предусмотрены техническим планом (незаконные перестройки, пристройки, тамбуры, помещения общего пользования).

Наиболее актуальной является услуга страхования нового жилья. Квартиры в новостройках подвержены наибольшему риску получения повреждений, ведь одновременно делается ремонт сразу в нескольких помещениях – все соседи стараются завершить ремонтные работы как можно скорее. Помимо этого, чаще всего новые квартиры покупают в рассрочку с оформлением залога, а в таких условиях купить страховку недвижимости удается, как правило, максимально выгодно.

Зачем страховать старую квартиру? Не стоит забывать – форс мажоры никто не отменял. С жильем может случиться что угодно – залили соседи, случился пожар, посетили злоумышленники. Если страховки нет – остается только огорчаться и искать деньги на восстановление убытков. Со страховкой справиться с неприятностями намного проще. Что можно застраховать, обратившись в "Альфа Страхование"? На сайте alfaic.ua вы найдете подробную информацию и контактные данные для связи со страховщиком. Обратиться к профессионалам стоит в разных случаях, ведь среди предложений страховой компании – страхование:

  • имущества;
  • драгоценности;
  • наличные деньги;
  • ценные вещи.

Помимо страховых выплат в договор можно включить дополнительные услуги, например, предоставление временного жилья в случае неприятностей в квартире (потоп, пожар, стихийное бедствие и пр.), предоставление медицинской помощи пострадавшим, предоставление помощи профильных специалистов для ремонта сантехники, электрики, мебели.

Страхование квартиры – это удобно

Сегодня купить страховку очень легко. В решении этой задачи нет никаких сложностей – оформить полис можно онлайн, воспользовавшись для обмена документами электронной почтой. Если случился страховой случай – ехать снова никуда не придется. Достаточно отправить страховому агенту фото с места происшествия. Если убытки незначительные – все вопросы решаются дистанционно с оплатой на банковскую карту. При сильных повреждениях компания организует экспертную комиссию с выездом на место. В любой из ситуаций владелец недвижимости не теряет ни время, ни силы.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Альфа Страхование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 