Зачем нужна страховка квартиры и как ее оформить

Страховании недвижимости – популярная и востребованная услуга. Все чаще владельцы новых квартир обращаются в страховые компании с целью застраховать свое имущество, да и хозяева жилья в старом фонде не упускают такой возможности. Зачем нужна страховка недвижимости, какая стоимость страхования квартиры и так ли необходимо оформлять полис?

Что можно застраховать?

Оформить страховку можно на любую квартиру за исключением нескольких вариантов. К ним относятся, например, квартиры в очень старых и ветхих домах, в строениях с ненадежными перекрытиями и другими рисковыми частями сооружения. Нельзя застраховать квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию, а также квартиры, в которых в данный момент ведется ремонт. Также страхованию не подлежат помещения в жилье, которые не предусмотрены техническим планом (незаконные перестройки, пристройки, тамбуры, помещения общего пользования).

Наиболее актуальной является услуга страхования нового жилья. Квартиры в новостройках подвержены наибольшему риску получения повреждений, ведь одновременно делается ремонт сразу в нескольких помещениях – все соседи стараются завершить ремонтные работы как можно скорее. Помимо этого, чаще всего новые квартиры покупают в рассрочку с оформлением залога, а в таких условиях купить страховку недвижимости удается, как правило, максимально выгодно.

Зачем страховать старую квартиру? Не стоит забывать – форс мажоры никто не отменял. С жильем может случиться что угодно – залили соседи, случился пожар, посетили злоумышленники. Если страховки нет – остается только огорчаться и искать деньги на восстановление убытков. Со страховкой справиться с неприятностями намного проще. Что можно застраховать, обратившись в "Альфа Страхование"? На сайте alfaic.ua вы найдете подробную информацию и контактные данные для связи со страховщиком. Обратиться к профессионалам стоит в разных случаях, ведь среди предложений страховой компании – страхование:

имущества;

драгоценности;

наличные деньги;

ценные вещи.

Помимо страховых выплат в договор можно включить дополнительные услуги, например, предоставление временного жилья в случае неприятностей в квартире (потоп, пожар, стихийное бедствие и пр.), предоставление медицинской помощи пострадавшим, предоставление помощи профильных специалистов для ремонта сантехники, электрики, мебели.

Страхование квартиры – это удобно

Сегодня купить страховку очень легко. В решении этой задачи нет никаких сложностей – оформить полис можно онлайн, воспользовавшись для обмена документами электронной почтой. Если случился страховой случай – ехать снова никуда не придется. Достаточно отправить страховому агенту фото с места происшествия. Если убытки незначительные – все вопросы решаются дистанционно с оплатой на банковскую карту. При сильных повреждениях компания организует экспертную комиссию с выездом на место. В любой из ситуаций владелец недвижимости не теряет ни время, ни силы.