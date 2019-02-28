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28.02.2019, 13:58

Замена и проверка охлаждающей жидкости в сети Bosch Car Service

Замена и проверка охлаждающей жидкости в сети Bosch Car Service - Фото

Специалисты сертифицированных станций при замене в обязательном порядке зальют необходимый объем жидкости с точностью до грамма

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О том, что охлаждение силового агрегата и его долговечная работа тесно взаимосвязаны, задумываются не все водители. Еще реже вспоминают автомобилисты о замене антифриза — это же не масло или тормозная жидкость. Но охлаждающая жидкость выполняет не менее важные функции.

Специалисты сервисных станций «Бош Авто Сервис» предпочитают использовать только качественные охлаждающие жидкости. Ознакомиться со всем списком сертифицированных СТО можно по ссылке https://www.boschcarservice.com/.../safety_bcs_master_8/, где вы сможете приобрести нужный товар.

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Функции охлаждающей жидкости

Главная функция «охлаждайки» — это роль теплоносителя. Забирая тепло у силового агрегата и отдавая его салону или окружающей среде через радиатор, она помогает регулировать и приводить в норму температуру мотора, поддерживая ее в допустимых пределах. До изобретения антифризов (популярными они стали в 30–40-е годы прошлого века) повсеместно использовалась вода. Но ее главные недостатки кроются в ее физических свойствах. Так, она рано замерзает — всего при температуре в 0 градусов, и рано закипает — при достижении 100 градусов по Цельсию. Притом, что сегодня нередки автомобили, у которых рабочая температура масла в моторе (значит, и теплоносителя) достигает более 100 градусов по Цельсию.

Вторая важная функция — смазывающая. Тосолы имеют ряд присадок, которые продлевают срок эксплуатации водяному насосу системы охлаждения, термостату и другим узлам. Не следует забывать и про антикоррозийные свойства тосолов. Многие автомобилисты со стажем вспомнят, как выглядели радиаторы, корпуса термостатов и другие элементы системы охлаждения авто, работающие на воде. Поэтому во избежание коррозии в антифризы добавляют специальные присадки.

О важности своевременной замены антифриза

Многие автопроизводители рекомендуют менять охлаждающую жидкость в автомобиле каждые 30 000 км пробега, или раз в два года. Но в зависимости от выбранного бренда, эти рекомендации могут отличаться. Мастера-диагносты СТО «Бош Авто Сервис» определят устаревшую «охлаждайку» по плотности жидкости. Специалисты сертифицированных станций при замене в обязательном порядке зальют необходимый объем жидкости с точностью до грамма. Ведь дефицит антифриза ведет за собой возможный перегрев, а превышение объема влечет возрастание давления в системе охлаждения, что также чревато для соединений, патрубков и прочего.

 

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Теги: Bosch Car Service
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