Запуск Плана приобретения акций L’Oréal сотрудниками компании

Компания L'Oréal объявила о начале Плана приобретения акций L'Oréal сотрудниками компании (Employee Share Ownership Plan).

План будет запущен в 57 странах и даст возможность сотрудникам L'Oréal (в том числе в Украине) быть еще более тесно связанными с развитием Группы.

Жан-Поль Агон, Президент и Генеральный директор L'Oréal, отметил: «В этом году мы хотим привлечь наших сотрудников к процветанию нашей Группы. Наш План приобретения акций компании сотрудниками - это новая возможность позволить всем желающим поддержать развитие компании и принять участие в ее стратегическом проекте. Этот План подтверждает нашу цель еще теснее объединить наших сотрудников с будущим компании».

Цена покупки акций будет установлена 14 сентября 2020 года. Она будет равняться средней цене акций L'Oréal при открытии на бирже Euronext Paris в течение двадцати торговых дней, предшествовавших решению, со скидкой 20%.

План ограничивается выпуском 500 000 акций.

Период подписки продлится с 17 сентября по 2 октября 2020 года, а расчеты запланированы на 3 ноября 2020 года.

Бенефициары смогут приобрести акции L'Oréal по «классической» формуле подписки, когда стоимость их инвестиций будет меняться в зависимости от изменения цены акций L'Oréal. Они также получат выгоду от вклада работодателя в условиях, описанных в документации относительно плана.

Акции, приобретенные в установленной форме, а также паи фонда акционирования работников будут заблокированы на пять лет с учетом возможностей досрочного вывода, определенных действующими правилами Франции и других стран, где есть предложение.

Заявление о допуске к торгам относительно выпущенных акций на бирже Euronext Paris будет подано как можно скорее после увеличения капитала. Они будут котироваться под тем же кодом, что и существующие акции (код ISIN: FR0000120321), и будут взаимозаменяемыми с акциями, которые продаются на бирже.

О компании L'Oréal

Уже более 100 лет L'Oréal посвящает себя служению красоте. Благодаря своему уникальному международному портфелю из 36 взаимодополняющих брендов, объем продаж Группы в 2019 году составил 29,87 млрд евро, в компании работает 88 000 человек по всему миру.

Продукция L'Oréal как мирового лидера в косметической отрасли присутствует во всех торговых сетях: на рынке товаров массового спроса, универмагах, аптеках, салонах красоты, в точках беспошлинной розничной торговли и электронной коммерции.

Стратегия L'Oréal основывается на исследованиях и инновациях, а также преданности своему делу команды исследователей, состоящая из 4100 человек, которые работают ради удовлетворения потребностей в сфере красоты по всему миру. Обязательства L'Oréal в области устойчивого развития до 2030 года охватывают амбициозные цели Группы и имеют целью привлечь всю ее экосистему ради создания более инклюзивного и устойчивого общества.

Больше информации: https://mediaroom.loreal.com/

«Этот пресс-релиз не является предложением купли-продажи или предложением оферты на приобретение акций L'Oréal. Если вы хотите получить более исчерпывающую информацию о L'Oréal, обратитесь к официальным документам, зарегистрированным во Франции в Органе финансовых рынков, которые также доступны на английском языке на нашем сайте www.loreal-finance.com.

Этот пресс-релиз может содержать информацию о прогнозе. Хотя Компания считает, что эти заявления основаны на обоснованных предположениях на дату публикации этого пресс-релиза, они по своей природе подвержены рискам и неопределенности, которые могут привести к расхождению между фактическими цифрами и цифрами, которые указаны или предложены в этих заявлениях».