Застройщик "Доброград" стал победителем Національної премії "Вибір Країни" 2020!

Премия "ВИБІР КРАЇНИ" 2020, ежегодно вручается компаниям, которые вносят весомый вклад в развитие и будущее Украины. Команда независимых экспертов, исследуя результаты работы и деятельности компаний выбирает только тех, кто является достойным и уверенным участником рынка недвижимости, динамика развития и финансовые показатели которых являются стабильными.

Строить качественное и доступное жилье, развивать Украину, и менять мир к лучшему – основная миссия ГК "Доброград", которая уже около 10 лет строит современные и надежные жилые комплексы для украинских семей. Компания, ставит высокие цели и день за днем, шаг за шагом уверенно достигает их.

Тысячи семей получили ключи от своих вожделенных квартир, ведь на счету компании большое количество проектов, такие, как: ЖК "Пионерский квартал" (г.. Вишневое), ЖК "Пионерский квартал 2" (пгт. Чабаны), ЖК "Черновола" (г. . Вишневое), ЖК "Сакура" (с. Крюковщина), ЖК "Украинка" (г.. Украинка).

Компания Доброград стремительно развивается с 2011 года и зарекомендовала себя, как надежный застройщик – неоднократно уже получала высокие показатели и оценки, а также занимала высокие позиции в рейтингах лучших компаний Украины. Ведь это девелопер, который берет на себя обязательства и выполняет их, строя комфортное и современное жилье для украинцев. За годы существования компания построила и ввела в эксплуатацию более 40 ярких домов.

Начиная с 2014 года премия "ВИБІР КРАЇНИ" охватывает более 200 000 предприятий в более чем 150-ти областях деловой активности. Выделить лучших удалось благодаря авторской методике "URSA – 50".

Украине есть кем гордиться.