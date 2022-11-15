"Застройщики психологически готовы к разным вариантам развития событий" – Дмитрий Клименко

С 7 ноября НЭК "Укрэнерго" вынужден применять экстренные отключения электроэнергии. При таких отключениях графики www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns не будут действовать.

"С середины ноября продолжительность отключений будет минимизирована. Однако улучшение ситуации зависит от того, будут ли новые ракетные удары со стороны России", — заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во вторник 8 ноября.

Напомним, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны — после российского нападения на инфраструктуру 10 октября. Офисом Президента в настоящее время декларируется уничтожение около 40% энергетической инфраструктуры центрального региона Украины. Так что данные меры необходимы, чтобы избежать дефицита в энергосистеме и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

Ситуацию прокомментировал Директор по Продукту Comfort Life Development – Дмитрий Клименко.

Террористические атаки на украинские города и поселки продолжаются девятый месяц. Сейчас агрессор пытается уничтожить критическую инфраструктуру с целью оставить украинцев зимой без света, тепла и воды превратить социально-экономический фактор в психологический.

"Пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – подчеркнул Президент Владимир Зеленский.

Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление от 09 ноября 2022 г. № 1260.

Указанным Постановлением было включено в Список товаров, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются от налога на добавленную стоимость и освобождаются от уплаты ввозной пошлины, следующие позиции:

● электрогенераторные установки;

● трансформаторы;

● оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды;

● электрические аккумуляторы, включая сепараторы для них;

● пульты, панели, распределительные щиты;

● изоляторы и т.д.

Мы очень поддерживаем решение Кабинета министров, поскольку энергетическая ситуация вносит свои заметные коррективы в наши производственные процессы.

Врагами осуществляется геноцид — в частности, попытками повлечь за собой коллапс в энергетической сфере Украины. Коммунальщики, энергетики, Телеком сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы жильцы имели критически важные услуги. Особенно чувствительной остается именно связь.

Если часть вашей геолокации обесточена и от этого сигнал становится нестабильным, помогут так называемые мобильные усилители. Но не забывайте, что им тоже нужно электропитание, то есть все равно важно иметь наготове аккумулятор. Таким устройством может служить, в том числе автомобильный аккумулятор в сочетании с преобразователем автоинвектором с 12 или 24 вольт в 220. В домашних условиях логично использовать аккумуляторы AGM, ведь они безопаснее. Светодиодное освещение, ноутбук, мобильные устройства будут работать часами до восстановления центральной сети. Автолюбители легко проконсультируют.

Из-за ракетных атак российского агрессора на объекты критической инфраструктуры в центральном регионе, как и во всей стране, рассматриваются разные сценарии, благодаря официальным источникам СМИ, строители психологически готовы к разным вариантам развития событий.

При весомой стратегической поддержке Швейцарии, Соединенных Штатов, Еврокомиссии и международных фондов на восстановление и модернизацию украинской энергетики все рассчитываем — худшего не произойдет. Как государство Украина давно победило на цивилизованной арене. Мы справимся с трудностями, у нас нет другого выбора.

Директор по Продукту Comfort Life Development,

Дмитрий Клименко