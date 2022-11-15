UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
15.11.2022, 08:00

"Застройщики психологически готовы к разным вариантам развития событий" – Дмитрий Клименко

Цей матеріал також доступний українською
"Застройщики психологически готовы к разным вариантам развития событий" – Дмитрий Клименко - Фото

Ситуацию прокомментировал Директор по Продукту одного из крупнейших застройщиков центрального региона – Дмитрий Клименко

С 7 ноября НЭК "Укрэнерго" вынужден применять экстренные отключения электроэнергии. При таких отключениях графики www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns не будут действовать.

"С середины ноября продолжительность отключений будет минимизирована. Однако улучшение ситуации зависит от того, будут ли новые ракетные удары со стороны России", — заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во вторник 8 ноября.

Напомним, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны — после российского нападения на инфраструктуру 10 октября. Офисом Президента в настоящее время декларируется уничтожение около 40% энергетической инфраструктуры центрального региона Украины. Так что данные меры необходимы, чтобы избежать дефицита в энергосистеме и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

Ситуацию прокомментировал Директор по Продукту Comfort Life Development – Дмитрий Клименко.

Террористические атаки на украинские города и поселки продолжаются девятый месяц. Сейчас агрессор пытается уничтожить критическую инфраструктуру с целью оставить украинцев зимой без света, тепла и воды превратить социально-экономический фактор в психологический.

"Пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – подчеркнул Президент Владимир Зеленский.

Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление от 09 ноября 2022 г. № 1260.

Указанным Постановлением было включено в Список товаров, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются от налога на добавленную стоимость и освобождаются от уплаты ввозной пошлины, следующие позиции:

●  электрогенераторные установки;

● трансформаторы;

● оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды;

● электрические аккумуляторы, включая сепараторы для них;

● пульты, панели, распределительные щиты;

● изоляторы и т.д.

Мы очень поддерживаем решение Кабинета министров, поскольку энергетическая ситуация вносит свои заметные коррективы в наши производственные процессы.

Врагами осуществляется геноцид — в частности, попытками повлечь за собой коллапс в энергетической сфере Украины. Коммунальщики, энергетики, Телеком сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы жильцы имели критически важные услуги. Особенно чувствительной остается именно связь.

Если часть вашей геолокации обесточена и от этого сигнал становится нестабильным, помогут так называемые мобильные усилители. Но не забывайте, что им тоже нужно электропитание, то есть все равно важно иметь наготове аккумулятор. Таким устройством может служить, в том числе автомобильный аккумулятор в сочетании с преобразователем автоинвектором с 12 или 24 вольт в 220. В домашних условиях логично использовать аккумуляторы AGM, ведь они безопаснее. Светодиодное освещение, ноутбук, мобильные устройства будут работать часами до восстановления центральной сети. Автолюбители легко проконсультируют.

Из-за ракетных атак российского агрессора на объекты критической инфраструктуры в центральном регионе, как и во всей стране, рассматриваются разные сценарии, благодаря официальным источникам СМИ, строители психологически готовы к разным вариантам развития событий.

При весомой стратегической поддержке Швейцарии, Соединенных Штатов, Еврокомиссии и международных фондов на восстановление и модернизацию украинской энергетики все рассчитываем — худшего не произойдет. Как государство Украина давно победило на цивилизованной арене. Мы справимся с трудностями, у нас нет другого выбора. 

Директор по Продукту Comfort Life Development,

Дмитрий Клименко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Comfort Life Development, Дмитрий Клименко
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 