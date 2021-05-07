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07.05.2021, 16:45

Злата Лагутина: Более 12 млрд грн поступило в бюджет Киева в январе-апреле

Злата Лагутина: Более 12 млрд грн поступило в бюджет Киева в январе-апреле - Фото
Злата Лагутина (Фото - ГНС)

Таких результатов удалось достичь, в основном, благодаря добросовестному отношению плательщиков к исполнению обязанностей по уплате налогов

"В бюджет Киева, в январе – апреле 2021, налогоплательщиками уплачено 12 млрд 452 млн гривен налогов, сборов и обязательных платежей. Поступление превысили соответствующий показатель прошлого года на 28% или на 2 млрд 731 млн гривен", – рассказала начальник Главного управления ГНС в Киеве Злата Лагутина.

По ее словам, основными источниками формирования местного бюджета в январе – апреле 2021 являются:

- налог на доходы физических лиц – 6 млрд 25 млн гривен, что больше на 25% или на 1 млрд 206 млн гривен чем за январь – апрель прошлого года;

- единый налог – 3 млрд 297 млн ​​гривен, что больше на 24% или на 638 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2020 года;

- налог на прибыль предприятий – 550 млн гривен, что превышает показатель прошлого года на 1% или на 7 млн ​​гривен;

- земельный налог и арендная плата – 1 млрд 491 млн гривен, что больше на 47% или на 478 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 657 млн ​​гривен, что больше на 64% или на 256 млн гривен, чем за январь – апрель 2020 года;

- акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 253 млн гривен, что больше на 65% или на 99 млн гривен чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-апрель 2021 поступило 17 млрд 233 млн гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 17% или на 2 млрд 562 млн гривен більше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Как отметила Злата Лагутина, таких результатов удалось достичь, в основном, благодаря добросовестному отношению плательщиков к исполнению обязанностей по уплате налогов.

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Теги: киев, налоги, Злата Лагутина
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