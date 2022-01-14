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14.01.2022, 10:00

Злата Лагутина: Налоговики приходят консультировать ФЛП о применении РРО/ПРРО

Цей матеріал також доступний українською
Злата Лагутина: Налоговики приходят консультировать ФЛП о применении РРО/ПРРО - Фото

"Столичні податківці проводять активну інформаційну кампанію щодо використання сучасних касових апаратів. В рамках кампанії щоденно проводяться тематичні заходи. Ми активно співпрацюємо з бізнесом, мої колеги йдуть з роз’ясненнями безпосередньо до ФОПів і ці візити носять виключно інформативний характер".

За словами керівниці столичної податкової, під час таких  зустрічей з платниками, податківці роз’яснюють нововведення, відповідають на актуальні питання громадян та можуть проконсультувати стосовно роботи касового апарату. Окрім того, у рамках роз’яснювальної кампанії щодо застосування РРО/ПРРО, податківцями столиці здійснюється розсилка інформаційних повідомлень на електронні адреси підприємців. Вони містять тематичну інформацію та пам’ятки щодо РРО/ПРРО. Такі листи, як і візити податківців, також носять суто інформативний характер.

На сайті податкової служби створено окремий розділ "Програмні РРО", де платники також можуть знайти всю необхідну інформацію.

Нагадуємо, що з 01 січня 2022 року  застосовувати РРО та/або програмні РРО при здійсненні розрахункових операцій (незалежно від виду діяльності та обсягу доходу) зобов’язані також фізичні особи – підприємці – платники єдиного  податку другої,  третьої та четвертої груп.  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу "InfoTAX":

https://t.me/infoTAXbot

Підписуйтеся на канали інформування ДПС:

https://t.me/tax_gov_ua

facebook.com/TaxUkraine/

youtube.com/TaxUkraine

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Теги: Злата Лагутина
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