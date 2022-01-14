Злата Лагутина: Налоговики приходят консультировать ФЛП о применении РРО/ПРРО

"Столичні податківці проводять активну інформаційну кампанію щодо використання сучасних касових апаратів. В рамках кампанії щоденно проводяться тематичні заходи. Ми активно співпрацюємо з бізнесом, мої колеги йдуть з роз’ясненнями безпосередньо до ФОПів і ці візити носять виключно інформативний характер".

За словами керівниці столичної податкової, під час таких зустрічей з платниками, податківці роз’яснюють нововведення, відповідають на актуальні питання громадян та можуть проконсультувати стосовно роботи касового апарату. Окрім того, у рамках роз’яснювальної кампанії щодо застосування РРО/ПРРО, податківцями столиці здійснюється розсилка інформаційних повідомлень на електронні адреси підприємців. Вони містять тематичну інформацію та пам’ятки щодо РРО/ПРРО. Такі листи, як і візити податківців, також носять суто інформативний характер.

На сайті податкової служби створено окремий розділ "Програмні РРО", де платники також можуть знайти всю необхідну інформацію.

Нагадуємо, що з 01 січня 2022 року застосовувати РРО та/або програмні РРО при здійсненні розрахункових операцій (незалежно від виду діяльності та обсягу доходу) зобов’язані також фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп.

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