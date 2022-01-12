Злата Лагутина: Ведение учета товарных запасов обязательно не для всех "упрощенцев"

"Фізичні особи – платники єдиного податку, які не є платниками ПДВ, та не здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння, не зобов’язані вести облік товарних запасів та підтверджувати їх походження первинними документами для цілей контролю за дотриманням законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій" – зауважила начальник Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна.

Відповідно до вимог п.12 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" обов’язок ведення обліку товарів, що знаходяться в місці продажу, не поширюється на вищезгадану категорію фізичних осіб – підприємців, що використовують спрощену систему оподаткування.

Звертаємо увагу, що Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496.