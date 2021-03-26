"Знаешь, кому действительно тяжело?" – креативная кампания УМФ призывает не ныть

"Научись выживать, когда кажется, что гаплык", — обращаются герои креативной кампании 14-го Украинского маркетинг-форума (УМФ) к маркетинговому рынку. В роликах, которые создало агентство BBDO Ukraine и сняла продакшн-студия Pronto Film, показаны три жизнеутверждающие истории тех, кому во время пандемии реально тяжело, но они не делают из этого драмы.

Денис Келеберденко, креативный директор BBDO Ukraine, автор идеи и режиссер роликов, рассказывает: "Идея роликов возникла из наблюдений за бизнесом во время кризиса. Кому-то пришлось закрыть заведение, кто-то потерял арендатора, кому-то пришлось уволить людей, кто-то потерял работу, кто-то – клиентов. И у каждого при этом найдется знакомый, которому пришлось еще тяжелее.

Мы не хотели, чтобы креативная идея как-то драматизировала ситуацию, как это диктует концепция "Форума выживших", и аналогии с выживаниями в других экстремальных условиях мы сразу сочли неадекватными реальности. Нам хотелось подать героизм в бытовом смысле и показать, что люди, которые проявляют этот героизм, делают это с легкостью и юмором".

В итоге были созданы истории людей, которые не смиряются с обстоятельствами, а меняют себя, свою бизнес-модель, процессы, подстраиваясь под ситуацию и извлекая из этого максимальную пользу. Как это получилось – можно увидеть в роликах.

История Миколы, у которого турагентство, — https://youtu.be/TFQ1_FTvuHA

История кума, у которого ресторан, — https://youtu.be/y9CwodL1SSA

История тещи, у которой кинотеатр, — https://youtu.be/x4CfvaTh8EA

Кроме игровых 33-секундных роликов креативная кампания включает графические 6-секундники, которые развивают тему.

Анна Калашник, исполнительный продюсер Pronto Film, добавляет: "Бывают проекты, в которых у тебя есть все для крутого результата, но удача и ощущение удовлетворения от проделанной работы проходят мимо. К нашей радости, в проекте для УМФ все случилось с точностью до наоборот. Только мы успели заметить, что наш восторг от скриптов, созданных BBDO, "оброс" профессиональной командой, голливудским визуальным стилем и вкусной актерской подачей, как уже смотрим на наше детище на большом экране проектора, ощущая гордость и точно понимая, что ролики удались на все 100".

Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума, основательница IdeasFirst, комментирует: "Многие компании за время карантина и локдаунов столкнулись с вызовами, для решения которых не было никаких "методичек". И опыт выхода из кризиса и развития у каждой компании был индивидуальным. Но есть то, что объединяет наших героев. Можно долго ныть, как тебе плохо, а можно взять пример с тех, кому еще тяжелее, но они не унывают. Яркая креативная идея от BBDO и убедительное воплощение от Pronto Film — и эти короткие видео могут стать для вас аффирмациями на каждый день. Отдельное спасибо компаниям за реализацию столь грандиозной идеи за очень скромный бюджет. Это ведь тоже искусство выживания".

Чтобы оптимизировать логистику и расходы на съемку, три ролика сняли за 14 часов. Съемки проходили в офисе BBDО, в машине Дениса Келеберденко, на боксерском ринге хороших знакомых. "Даже Сильвестра Сталлоне пришлось не в 3D рисовать, а использовать его распечатанную на черно-белом принтере в полный рост копию и анимировать ее в stopmotion. Но этой огромной работы даже никто не замечает, так все ладно вышло", — шутит Денис.

Вдохновляющие истории компаний и их маркетинговых команд вы сможете услышать на Украинском маркетинг-форуме 27–28 мая. Форум пройдет в гибридном формате в КВЦ "Парковый" и в онлайне.

Как всегда, будут звучать темы, которые действительно волнуют маркетинговое сообщество и помогут участникам форума расти в новых реалиях. Подробности на официальном сайте события marketingforum.com.ua, а также в Facebook и Instagram форума.

Над кампанией работали:

Команда BBDO

Денис Келеберденко, креативный директор

Ростислав Вишневый, арт-директор

Ирина Данилевская, директор отдела по работе с клиентами

Александра Гуляй, продюсер

Олеся Гановская, руководитель группы по работе с клиентами

Команда PRONTO FILM

Денис Келеберденко, режиссер

Татьяна Дудник, оператор

Олег Бобало, 2-ой режиссер

Анна Калашник, исполнительный продюсер

Назар Залуцкий, продюсер

Марина Турманидзе, кастинг

Карина Балеян, художник-постановщик

Мария Керо, стилист

Ирина Солодовская, гример

Максим Васянович, режиссер монтажа

Дмитрий Василенко, колорист

Евгений Бедненко, звукорежиссер

Команда IdeasFirst

Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума

Ольга Гаращенко, руководитель проекта

BBDO Ukraine — украинский офис самого титулованного креативного агентства в мире. Агентство создает бренды и коммуникационные стратегии и разрабатывает креативные рекламные кампании. Работает с крупнейшими глобальными компаниями и локальными лидерами. Проекты агентства здесь, а последние новости читайте на Facebook и Instagram агентства.

Pronto Film — входит в 5 лучших рекламных продакшенов Украины и занимает лидирующие позиции в локальном кинопроизводстве. Предоставляет полный спектр услуг в создании рекламных роликов, музыкальных видео, полнометражных и документальных фильмов, сериалов. Обладает поразительной географией съемок: Западная Европа, Южная Америка, США, Южная Африка, Индия, Таиланд, Египет, Израиль, Турция. Посмотреть видеоработы можно здесь, а узнать последние новости продакшена — на Facebook, Instagram.