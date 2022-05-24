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На юге Украины полностью разбита элитная 58 армия РФ – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 20:15
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На юге Украины полностью разбита элитная 58 армия России, которую в 2018 году перевооружили самым современным российским оружием и техникой. Об этом стало известно из аудиоперехвата СБУ. 

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"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось три человека, четыре человека", – рассказывает жене российский оккупант.

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Роман Брыль
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армия России российские оккупанты перехват СБУ
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