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Оккупанты обстреляли жилой район Бахмута. Ранен 9-летний ребенок видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 19:23
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Сегодня российские войска ударили по жилому дому, инфраструктуре и учебному заведению Бахмута Донецкой области. В результате обстрела дома ранен 9-летний ребенок, сообщили в Нацполиции.  

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Вражеский ракетный удар разрушил пятиэтажный дом. В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших.

На месте авиаобстрела продолжают работать правоохранители, спасатели и медики, говорится в сообщении.  

Все службы спасения делают все возможное, чтобы быстрее разобрать завалы и спасти людей. 

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Роман Брыль
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