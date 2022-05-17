Сегодня российские войска ударили по жилому дому, инфраструктуре и учебному заведению Бахмута Донецкой области. В результате обстрела дома ранен 9-летний ребенок, сообщили в Нацполиции.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Вражеский ракетный удар разрушил пятиэтажный дом. В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших.

На месте авиаобстрела продолжают работать правоохранители, спасатели и медики, говорится в сообщении.

Все службы спасения делают все возможное, чтобы быстрее разобрать завалы и спасти людей.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.