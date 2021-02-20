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В Британии расцвел редкий амазонский кактус – он цветет всего 12 часов: онлайн-трансляция видео

20.02.2021, 21:45
Цветение редкого кактуса (скриншот с видео)
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В Британии в ботаническом саду Кембриджского университета сегодня произошло уникальное событие – расцвел редкий амазонский кактус Selenicereus wittii. Цветет такой кактус редко, его цветки открываются на закате и закрываются с восходом солнца. Онлайн-трансляцию для всех желающих посмотреть на чудо организовало руководство британского ботсада.

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На видео, если прокрутить его с самого начала, хорошо видно как раскрывается бутон, становясь через несколько минут полноценным большим белым цветком. По словам работников ботсада, пока это первый случай цветения этого кактуса в Великобритании – обычно они растут исключительно в болотистых лесах Амазонии.

Примечательно, что несмотря на то, что цветок Selenicereus wittii должен открываться с наступлением темноты, в этот раз он начал распускаться еще засветло – ученые обосновали это тем, что у растений может быть "свой график роста и развития".

Цветы амазонского кактуса могут достигать 27 см в длину и 12,5 см в диаметре, а по запаху – они сначала издают "красивый сладко пахнущий аромат", который через часа два становится "прогорклым".

Читайте также: Цветут и пахнут. Как переживает кризис рынок цветов в Украине

Дарья Мостовая
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