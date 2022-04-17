Президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 53 дней войны: "Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь".

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"Сегодня христиане западного обряда празднуют Пасху. Самый радостный христианский праздник. Праздник победы жизни над смертью. Но каким бы ни был день и какой бы праздник не был – для всех во власти задача неизменная: работать даже не на сто, а на двести процентов, чтобы обеспечивать нашу оборону. Обеспечивать Украине оружие, финансовую поддержку" – сказал президент.

Зеленский подтвердил, что российские войска готовятся к наступательной операции на востоке в ближайшее время.

"Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс... Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы", – подчеркнул президент.

"Завершился уже 53-й день войны, и по некоторым пунктам в наших запросах по поводу оружия мы ожидаем ответов 53 дня. А некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае. Я прямо говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждая политическая затяжка – это разрешение России уносить жизни украинцев" – заявил Зеленский.

По его словам, оккупанты в Херсонской и Запорожской областях строят застенки, похищают представителей местных властей, шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода.

"Все это требует активной реакции западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета", – сказал президент.

Также Зеленский призвал работодателей привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне.

На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда в 6500 грн.

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Роман Брыль

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