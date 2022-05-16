UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский обратился к студентам университетов США: вы делаете выбор, какой будет страна видео

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 21:35
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Арестович: Оккупанты пробиваются на правобережье в Херсонской области – их бьют
Арестович: Оккупанты пробиваются на правобережье в Херсонской области – их бьют

Президент Владимир Зеленский обратился к студентам ведущих университетов США, сообщает Офис президента.  

К встрече присоединились представители около полусотни университетов, в частности Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Прямую трансляцию в кампусах смотрело около 5500 студентов.  

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Каждый из вас, студентов, даже если это не осознает, делает ежедневно выбор, то, каким ты будешь, какой будет твоя страна. А потом это становится твоим характером, превращается в твою судьбу", – сказал Зеленский. 

Украина сделала свой выбор и решила дать отпор военной агрессии России, которая пытается создать прецедент: если ей удастся сломать государственность соседнего народа, этим будут заниматься и другие государства.  

"Что сейчас делает Украина вместе с партнерами? Пытается создать другой прецедент. Чтобы все агрессоры в мире раз и навсегда увидели, что война создаст самые большие проблемы для них – для агрессоров" – заявил президент. 

Он добавил, что каждый молодой человек "...выбирает для себя именно это – как вы реагируете на вызовы. Что вы делаете, когда видите несправедливость?". 

 "Я очень хочу, чтобы вы выбирали для себя этот путь. Путь четкого знания, кто вы. Путь субъектности. Если это будет ваш выбор – это будет всегда выбор и вашей страны. Как это выбор и нашей страны", – сказал Зеленский. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский видеообращение университеты США
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 