Президент Владимир Зеленский обратился к студентам ведущих университетов США, сообщает Офис президента.

К встрече присоединились представители около полусотни университетов, в частности Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Прямую трансляцию в кампусах смотрело около 5500 студентов. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Каждый из вас, студентов, даже если это не осознает, делает ежедневно выбор, то, каким ты будешь, какой будет твоя страна. А потом это становится твоим характером, превращается в твою судьбу", – сказал Зеленский.

Украина сделала свой выбор и решила дать отпор военной агрессии России, которая пытается создать прецедент: если ей удастся сломать государственность соседнего народа, этим будут заниматься и другие государства.

"Что сейчас делает Украина вместе с партнерами? Пытается создать другой прецедент. Чтобы все агрессоры в мире раз и навсегда увидели, что война создаст самые большие проблемы для них – для агрессоров" – заявил президент.

Он добавил, что каждый молодой человек "...выбирает для себя именно это – как вы реагируете на вызовы. Что вы делаете, когда видите несправедливость?".

"Я очень хочу, чтобы вы выбирали для себя этот путь. Путь четкого знания, кто вы. Путь субъектности. Если это будет ваш выбор – это будет всегда выбор и вашей страны. Как это выбор и нашей страны", – сказал Зеленский. Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

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