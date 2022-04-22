Президент Владимир Зеленский в видеобращении к руководству Всемирного банка предложил ввести налог на войну.

"Требуется специальный налог на войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность. Такой налог на войну обязан налагаться на все без исключения торговые операции с Россией как с государством либо на российские компании. На все экспортно-импортные операции, на все еще не заблокированные финансовые операции", – заявил Зеленский.

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Средства от налога на войну должны быть использованы для помощи Украине и восстановления всего того, что Россия разрушила войной.

Если этот налог будет применен к другому агрессору, то средства должны быть направлены жертве той войны

"Миру нужен действенный инструмент реагирования на деструктивные действия тех, кто не хочет поддерживать общую безопасность и работать в общую пользу для всех в мире. Уверен, что специальный налог за войну может оказаться таким инструментом", – сказал президент.

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Роман Брыль

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