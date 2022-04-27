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Зеленский: Россия провоцирует глобальный ценовой кризис. Наш экспорт стабилизирует рынки видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 21:26
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Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, но украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.   

"Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно – на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", – сказал президент.

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Он добавил, что сейчас готовятся новые решения партнеров для либерализации украинского экспорта. 

"Согласуем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", – анонсировал Зеленский.  

По его словам, Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. 

"Этот шаг позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но следует рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом", – уверен президент. 

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Роман Брыль
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продовольственный кризис агроэкспорт Владимир Зеленский еврокомиссия видеообращение ценовой кризис
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