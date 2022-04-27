Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, но украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
"Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно – на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", – сказал президент.
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Он добавил, что сейчас готовятся новые решения партнеров для либерализации украинского экспорта.
"Согласуем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", – анонсировал Зеленский.
По его словам, Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.
"Этот шаг позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но следует рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом", – уверен президент.
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