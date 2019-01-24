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24.01.2019, 18:58

Акварели Гитлера, "в которых нет ценности", выставили на аукцион

Акварели Гитлера, "в которых нет ценности", выставили на аукцион - Фото
Фото: ЕРА

Аукционисты говорят, что хотя у картин "нет художественной ценности", их можно продать за тысячи евро

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Три акварельные работы, авторство которых приписывают бывшему нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, выставили на аукцион в Берлине. Об этом сообщает ВВС.

Акварели были созданы в начале 20-го века, в то время как Гитлер работал художником в Мюнхене.

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Аукционисты говорят, что хотя у картин "нет художественной ценности", их можно продать за тысячи евро.

Ожидается высокий спрос со стороны участников онлайн-торгов из Великобритании, Скандинавии, США и России.

"Если вы прогуляетесь по Сене и увидите 100 художников, 80 из них будут лучше", - сказал Рейтер Хайнц-Йоахим Мейдер, представитель аукционного дома Kloss в Берлине.

"Ценность этих объектов и причина интереса СМИ кроется в названии внизу", - добавил он.

Как известно, до Первой мировой войны Гитлер рисовал открытки и картины. Он дважды провалил вступление в Венскую академию художеств.

В июне прошлого года на аукционе за 12 500 фунтов стерлингов проданы столовые приборы, сделанные для лидера нацистов Адольфа Гитлера в честь его 50-летия

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Теги: аукцион, гитлер, искусство, живопись, акварель
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