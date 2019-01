Беженец, написавший книгу в WhatsApp, выиграл престижную премию

Бехруз Бучани (скриншот с видео)

Беженец из Ирана Бехруз Бучани, который содержится в заключении на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее за незаконное пересечение границы Австралии, получил Викторианскую премию в области литературы за книгу, которую написал посредством WhatsApp. Об этом сообщает ВВС.

Иранский курд Бучани написал книгу No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison ("Нет друга, кроме гор: записки из тюрьмы Манус").

Он выиграл Викторианскую премию по литературе размером в 55 000 фунтов стерлингов.

Бучани был задержан в 2013 году после прибытия на лодке из Юго-Восточной Азии в Австралию.

По его словам, он решил бежать из Ирана из-за проблем с властями, связанными с его журналистской деятельностью. "Я не хотел попасть в тюрьму в Иране, поэтому я уехал. Когда я попал в Австралию, меня посадили в эту тюрьму на долгие годы", - сказал Бучани.

Он остается на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее, где находился центр для беженцев, который сейчас уже закрыт, и не имеет права на въезд в Австралию.

Бучани и сотни других мигрантов были переведены в альтернативное жилье. Сейчас они ожидают дальнейших решений властей.

Когда иранец находился в центре для беженцев, то писал в WhatsApp на фарси, так как охрана регулярно обыскивала помещения, и бумажные рукописи могли быть просто уничтожены.

Члены жюри Викторианской литературной премии назвали его книгу "потрясающим произведением искусства и критической теории, которая уклоняется от простого описания".