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Букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 03:42
Букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении - Фото
Фото: EPA

Kalush Orchestra имеет самые высокие шансы на победу на Евровидении. По данным букмекеров, участники из Украины являются абсолютными лидерами. Шансы украинской группы на победу оцениваются в 45%. Для сравнения – на втором месте Италия, шансы которой оцениваются в 13%.

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Букмекеры правильно назвали двух из трех последних победителей Евровидения: Нетту Барзилай в 2018 году и Дункана Лоренса в 2019 году.

Букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении

"Мы верим, что любая победа, в любом аспекте, была бы очень важна для Украины сегодня", – заявил по этому поводу фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк в интервью Eurovision World.

Он считает, что вероятная победа Kalush Orchestra связана не только с войной.

"Конечно, есть прогноз и букмекеры, но даже до войны нам давали пятое место, а это значит, что наша песня нравится европейцам", – сказал Псюк.

Первый полуфинал, в котором примет участие Kalush Orchestra, состоится 10 мая, а финал Евровидения – 14 мая.

Андрей Водяный
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евровидение Kalush
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