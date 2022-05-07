Букмекеры прогнозируют победу Украины на Евровидении

Kalush Orchestra имеет самые высокие шансы на победу на Евровидении. По данным букмекеров, участники из Украины являются абсолютными лидерами. Шансы украинской группы на победу оцениваются в 45%. Для сравнения – на втором месте Италия, шансы которой оцениваются в 13%.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Букмекеры правильно назвали двух из трех последних победителей Евровидения: Нетту Барзилай в 2018 году и Дункана Лоренса в 2019 году.

"Мы верим, что любая победа, в любом аспекте, была бы очень важна для Украины сегодня", – заявил по этому поводу фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк в интервью Eurovision World.

Он считает, что вероятная победа Kalush Orchestra связана не только с войной.

"Конечно, есть прогноз и букмекеры, но даже до войны нам давали пятое место, а это значит, что наша песня нравится европейцам", – сказал Псюк.

Первый полуфинал, в котором примет участие Kalush Orchestra, состоится 10 мая, а финал Евровидения – 14 мая.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.