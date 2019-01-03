Что слушает президент: Порошенко назвал любимые песни

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Украины Петр Порошенко назвал свои любимые песни прошлого года. Топ-7 он опубликовал у себя в Facebook.

Рейтинг выглядит так:

Джамала - "Крила";

ONUKA - STRUM;

ТНМК - "Янголи";

"Лінія Манергейма" - "Де твоя лінія?";

"Антитіла" - "Лови момент";

"Один в каное" - "Ікони";

KAZKA - "Плакала".

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"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей. Соцсети без преувеличения гудели об украинских звездах. Нельзя было не заметить невероятного прорыва группы KAZKA", - написал он.