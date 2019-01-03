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03.01.2019, 10:35

Что слушает президент: Порошенко назвал любимые песни

Что слушает президент: Порошенко назвал любимые песни - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Порошенко опубликовал свой список любимых песен прошлого года

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Президент Украины Петр Порошенко назвал свои любимые песни прошлого года. Топ-7 он опубликовал у себя в Facebook.

Рейтинг выглядит так:
Джамала - "Крила";
ONUKA - STRUM;
ТНМК - "Янголи";
"Лінія Манергейма" - "Де твоя лінія?";
"Антитіла" - "Лови момент";
"Один в каное" - "Ікони";
KAZKA - "Плакала".

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"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей. Соцсети без преувеличения гудели об украинских звездах. Нельзя было не заметить невероятного прорыва группы KAZKA", - написал он.

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Теги: Onuka, петр порошенко, музыка, kazka, ТНМК
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