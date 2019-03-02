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02.03.2019, 19:21

Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену

Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену - Фото
Скриншот с видео

Он требует от Эмбер Херд 50 миллионов долларов за ущерб

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Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд, обвинив ее в клевете. Об этом сообщает ВВС.

В декабре Херд написала статью для Washington Post, в которой описала обратную реакцию, с которой она столкнулась из-за высказываний о насилии в семье.

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В иске Деппа говорится, что он "никогда не злоупотреблял госпожой Херд", и эти претензии являются "частью сложного обмана" для продвижения карьеры его бывшей жены.

Он требует 50 миллионов долларов за ущерб.

Агентство напоминает, что Херд впервые обвинила Деппа в насилии в семье в мае 2016 года, через год после того, как они поженились. Деппу было приказано держаться подальше от нее, и пара развелась в 2017 году.

В своей статье Херд не называет Деппа, но описывает свой опыт выступлений против насилия в семье, заявляя, что она "столкнулась с гневом нашей культуры".

Она рассказала, что потеряла роль в фильме, испортила отношения с крупным модным брендом и стала свидетелем того, "как институции защищают мужчин, обвиняемых в жестоком обращении".

Адвокат Херд Эрик Джордж заявил, что судебный иск Деппа является попыткой заставить замолчать его бывшую жену, но "ее не заставят замолчать".

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Теги: насилие, кино, Голливуд, Джонни Депп, Эмбер Херд
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