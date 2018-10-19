Джордж Мартин раскрыл неожиданный смысл "Игры престолов"

Джордж Мартин (фото - Wikimedia)

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Так же как и в книге люди игнорируют угрозу близкой зимы, так и в реальном мире все игнорируют предупреждения об изменениях климата

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В культовой книге и сериале по его мотиву "Игра престолов" поднимается проблема климатических изменений. Об этом рассказал автор Джордж Мартин, передает The New York Times.

Он отметил, что в 1991 году, когда он начинал писать книгу, никто не говорил об изменениях климата.

"Люди в Вестеросе (континент из романа - ред.) ведут свои личные битвы за силу, статус и состояние. И это так их отвлекает, что они игнорируют призывы о том, что "зима близко". И в этом есть большая параллель к тому, что происходит на этой планете, где мы ведем каждый свою битву (...) - международная политика, внутренняя политика, гражданские права, социальная ответственность. И все это важно. Но пока мы разрываемся между этим всем, есть эта угроза климатических изменений", - рассказал Мартин.

Писатель считает, что в будущем это может разрушить мир, а люди игнорируют это, беспокоясь о следующих выборах или своей работе.

27 августа телеканал НВО показал ролик-анонс нового телевизионного сезона, в который попали кадры из финального восьмого сезона "Игры престолов".