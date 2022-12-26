Киевская музакадемия не захотела убрать Чайковского из названия. Минкульт разочарован

Трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины не захотел убрать имя русского композитора Петра Чайковского из названия учреждения. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского, а Путин откровенно говорит, что это его культурное орудие", – возмутился он в Facebook.

По его словам, состоявшаяся 26 декабря конференция трудового коллектива отложила рассмотрение этого вопроса для дальнейшего изучения.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение. Это вопрос к маркерам, которыми мы маркируем свои образовательные и культурные пространства. Мы разочарованы таким решением. Надеемся, что в ближайшее время коллектив вернется, чтобы наконец вынести финальное решение", – сказал он.

Ткаченко подчеркнул, что студенты консерватории однозначно выступают за переименование заведения.

Ученый совет Национальной музыкальной академии в июне проголосовал за сохранение в названии заведения имени Чайковского и обратился к Владимиру Зеленскому по поводу "опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".

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Андрій Водяний

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