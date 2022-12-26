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Киевская музакадемия не захотела убрать Чайковского из названия. Минкульт разочарован

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 22:12
Киевская музакадемия не захотела убрать Чайковского из названия. Минкульт разочарован - Фото
Фото: Википедия

Трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины не захотел убрать имя русского композитора Петра Чайковского из названия учреждения. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского, а Путин откровенно говорит, что это его культурное орудие", – возмутился он в Facebook.

По его словам, состоявшаяся 26 декабря конференция трудового коллектива отложила рассмотрение этого вопроса для дальнейшего изучения.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение. Это вопрос к маркерам, которыми мы маркируем свои образовательные и культурные пространства. Мы разочарованы таким решением. Надеемся, что в ближайшее время коллектив вернется, чтобы наконец вынести финальное решение", – сказал он.

Ткаченко подчеркнул, что студенты консерватории однозначно выступают за переименование заведения.

Ученый совет Национальной музыкальной академии в июне проголосовал за сохранение в названии заведения имени Чайковского и обратился к Владимиру Зеленскому по поводу "опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".

Читайте также: В защиту Чайковского от маразматиков и Национальной музыкальной академии от позора – позиция Дробовича

Андрій Водяний
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александр ткаченко минкультуры Национальная музыкальная академия
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