Конкурс Мисс Украина меняет требования к росту и возрасту девушек

Мисс Мира 2018 Ванесса Понсе (фото - ЕРА)

В конкурсе Мисс Украина смогут принимать участие девушки в возрасте от 17 до 25 лет, ростом от 168 см. О таких изменениях в перечне требований к участницам сообщается на сайте конкурса.

Решение скорректировать ограничения по возрасту и росту для участниц было принято нацкомитетом Мисс Украина после анализа обновленных требований трех международных конкурсов - Miss World, Miss Earth, Miss International.

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К конкурсу Miss World допускаются участницы от 17 до 27 лет, а рост должен быть не ниже, чем 166,7 см. В конкурсе Miss Earth возраст участниц от 18 до 25 лет, рост - от 167,64 см. В конкурсе Miss International возраст от 17 до 27 лет, рост участниц от 168 см.

Чтобы соответствовать требованиям всех трех конкурсов и чтобы каждая из участниц Мисс Украина имела возможность получить любую из трех корон, были определены средние допустимые показатели возраста и роста. И с 29 января 2019 года к участию допускаются девушки от 17 до 25 лет, рост от 168 см.

В предыдущие годы к участию в конкурсе допускались девушки в возрасте от 17 до 24 лет, ростом от 170 см.

В 2018 году на конкурсе Мисс Украина разгорелся скандал. Победительница конкурса Вероника Дидусенко скрыла от организаторов свое семейное положение, и ее корону отдали другой девушке.

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