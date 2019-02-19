Назвали лауреатов Шевченковской премии

Оксана Забужко (фото - facebook.com/oksana.zabuzhko)

Богдан Горынь и Оксана Забужко стали лауреатами премии имени Тараса Шевченко. Об этом в Facebook сообщил член комитета премии, директор издательства Смолоскип Ростислав Семкив.

Сегодня комитет премии своим голосованием определил лауреатов.

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В номинации "Публицистика, журналистика" победили Богдан Горынь и Оксана Забужко.

В номинации "Музыкальное искусство" - Владимир Шейко.

В номинации "Визуальное искусство" - Василий Чебаник.

В номинации "Киноискусство" - Роман Бондарчук.

В номинации "Театральное искусство" - Ростислав Держипильский.

Результаты голосования будут представлены на утверждение президенту Петру Порошенко.

Вручат премию традиционно в начале марта.