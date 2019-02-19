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19.02.2019, 17:21

Назвали лауреатов Шевченковской премии

Назвали лауреатов Шевченковской премии - Фото
Оксана Забужко (фото - facebook.com/oksana.zabuzhko)

Результаты голосования будут представлены на утверждение президенту Петру Порошенко

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Богдан Горынь и Оксана Забужко стали лауреатами премии имени Тараса Шевченко. Об этом в Facebook сообщил член комитета премии, директор издательства Смолоскип Ростислав Семкив.

Сегодня комитет премии своим голосованием определил лауреатов.

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В номинации "Публицистика, журналистика" победили Богдан Горынь и Оксана Забужко.

В номинации "Музыкальное искусство" - Владимир Шейко.

В номинации "Визуальное искусство" - Василий Чебаник.

В номинации "Киноискусство" - Роман Бондарчук.

В номинации "Театральное искусство" - Ростислав Держипильский.

Результаты голосования будут представлены на утверждение президенту Петру Порошенко.

Вручат премию традиционно в начале марта.

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Теги: Оксана Забужко, премия, журналистика, Шевченковская премия, Богдан Горынь
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