Назвали лауреатов Шевченковской премии

Богдан Горынь и Оксана Забужко стали лауреатами премии имени Тараса Шевченко. Об этом в Facebook сообщил член комитета премии, директор издательства Смолоскип Ростислав Семкив.
Сегодня комитет премии своим голосованием определил лауреатов.
В номинации "Публицистика, журналистика" победили Богдан Горынь и Оксана Забужко.
В номинации "Музыкальное искусство" - Владимир Шейко.
В номинации "Визуальное искусство" - Василий Чебаник.
В номинации "Киноискусство" - Роман Бондарчук.
В номинации "Театральное искусство" - Ростислав Держипильский.
Результаты голосования будут представлены на утверждение президенту Петру Порошенко.
Вручат премию традиционно в начале марта.