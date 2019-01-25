Одним из похитителей картины Ренуара в Вене оказался украинец

Фото: Pixabay

Нидерландские правоохранители задержали в Амстердаме одного из трех подозреваемых в похищении ценной картины Ренуара из здания аукционного дома Dorotheum в столице Австрии. Об этом сообщает Укринформ.

Сейчас задержанный - 59-летний гражданин Украины - находится под стражей в Вене.

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Его задержали в середине декабря. В конце декабря его передали в Вену и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщают австрийские СМИ, мужчина, очевидно, специализируется на похищении произведений искусств и уже имеет похожую судимость: в 2005 году он был осужден в Украине за похищение картины Ивана Айвазовского с одной из украинских музеев.

Во время задержания в амстердамском отеле также нашлась сумка, в которой, согласно данным с камер наблюдения аукционного дома, и вынесли картину.

Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Ориентировочная стоимость полотна - около €120-160 тысяч.

Как показали камеры аукционного дома, трое мужчин зашли в Dorotheum и целенаправленно пошли на второй этаж, где была размещена картина. Злоумышленники вырезали полотно размером 27 на 40 см прямо из рамы.