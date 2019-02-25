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25.02.2019, 06:37

Оскар-2019 без ведущего: полный список победителей

Оскар-2019 без ведущего: полный список победителей - Фото
Фото: ЕРА

Впервые за 30 лет церемония вручения главной кинонаграды проходила без ведущего

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В Голливуде на 91-ой церемонии вручения наград американской киноакадемии, лучшим фильмом признали кинокартину "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Награду за лучший оригинальный сценарий также получила "Зеленая книга".

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Лучшим режиссером по версии американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон за фильм "Рома". Куарон также получил "Оскар" за операторскую работу, а "Рома"стал лучшим фильмом на иностранном языке.

Актер Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемская рапсодия".

Это четвертая награда киноакадемии у этого фильма.

Ранее "Богемская рапсодия" получила "Оскары" за "лучший звук", "лучший монтаж звука»"и "лучший монтаж".

Лучшей актрисой назвали Оливия Колман в фильме "Фаворитка".

"Черная пантера" победила в номинации «лучший композитор». Это третий "Оскар" фильма на 91-й церемонии вручения наград.

Ранее "Черная пантера" была награждена за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.

"Оскар" за лучший адаптированный сценарий вручили "Черному клановцу".

Лучшей песней признана "Shallow" из "Звезда родилась".

Церемония вручения премий Оскара прошла в 2019 году в 91-й раз. Впервые за много лет у церемонии не было ведущего.

Полный список победителей:

Лучший фильм — "Зеленая книга"

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон за фильм "Рома"

Лучший оператор — Альфонсо Куарон за фильм "Рома"

Лучший оригинальный сценарий — "Зеленая книга"

Лучший адаптированный сценарий — "Черный клановец"

Лучшая актриса — Оливия Колман в фильме "Фаворитка"

Лучший актер — Рами Малек в фильме "Богемская рапсодия"

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Лучший актер второго плана — Махершала Али за фильм "Зеленая книга"

Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные"

Лучший документальный фильм — "Свободный подъем в одиночку"

Лучший фильм на иностранном языке — "Рома"

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Бао"

Лучший короткометражный документальный фильм — "Точка. Конец предложения"

Лучший короткометражный фильм — "Кожа"

Лучший саундтрек — "Черная пантера"

Лучшая песня — "Shallow" из фильма "Звезда родилась"

Лучший монтаж звука — "Богемская рапсодия"

Лучшее сведение звука — "Богемская рапсодия"

Лучшие визуальные эффекты — "Человек на луне"

Лучший монтаж — "Богемская рапсодия"

Лучший грим и прически — "Власть"

Лучшие костюмы — "Черная пантера"

Лучший художник-постановщик — "Черная пантера".

Если бы от украинских пользователей Google зависело, кто станет обладателем "Оскара", то главный приз за лучший фильм получила бы музыкальная драма “Рождение звезды” с Леди Гага и Брэдли Купером в главных ролях. 

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Теги: Рома, фильмы, оскар-2019, богемская рапсодия, зеленая книга, без ведущего
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