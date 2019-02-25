Оскар-2019 без ведущего: полный список победителей

Фото: ЕРА

В Голливуде на 91-ой церемонии вручения наград американской киноакадемии, лучшим фильмом признали кинокартину "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Награду за лучший оригинальный сценарий также получила "Зеленая книга".

Реклама

Лучшим режиссером по версии американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон за фильм "Рома". Куарон также получил "Оскар" за операторскую работу, а "Рома"стал лучшим фильмом на иностранном языке.

Актер Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемская рапсодия".

Это четвертая награда киноакадемии у этого фильма.

Ранее "Богемская рапсодия" получила "Оскары" за "лучший звук", "лучший монтаж звука»"и "лучший монтаж".

Лучшей актрисой назвали Оливия Колман в фильме "Фаворитка".

"Черная пантера" победила в номинации «лучший композитор». Это третий "Оскар" фильма на 91-й церемонии вручения наград.

Ранее "Черная пантера" была награждена за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.

"Оскар" за лучший адаптированный сценарий вручили "Черному клановцу".

Лучшей песней признана "Shallow" из "Звезда родилась".

Церемония вручения премий Оскара прошла в 2019 году в 91-й раз. Впервые за много лет у церемонии не было ведущего.

Полный список победителей:

Лучший фильм — "Зеленая книга"



Лучший режиссер — Альфонсо Куарон за фильм "Рома"



Лучший оператор — Альфонсо Куарон за фильм "Рома"



Лучший оригинальный сценарий — "Зеленая книга"



Лучший адаптированный сценарий — "Черный клановец"



Лучшая актриса — Оливия Колман в фильме "Фаворитка"



Лучший актер — Рами Малек в фильме "Богемская рапсодия"



Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить"



Лучший актер второго плана — Махершала Али за фильм "Зеленая книга"

Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные"



Лучший документальный фильм — "Свободный подъем в одиночку"



Лучший фильм на иностранном языке — "Рома"



Лучший короткометражный анимационный фильм — "Бао"



Лучший короткометражный документальный фильм — "Точка. Конец предложения"



Лучший короткометражный фильм — "Кожа"



Лучший саундтрек — "Черная пантера"



Лучшая песня — "Shallow" из фильма "Звезда родилась"



Лучший монтаж звука — "Богемская рапсодия"



Лучшее сведение звука — "Богемская рапсодия"



Лучшие визуальные эффекты — "Человек на луне"



Лучший монтаж — "Богемская рапсодия"



Лучший грим и прически — "Власть"

Лучшие костюмы — "Черная пантера"

Лучший художник-постановщик — "Черная пантера".

Если бы от украинских пользователей Google зависело, кто станет обладателем "Оскара", то главный приз за лучший фильм получила бы музыкальная драма “Рождение звезды” с Леди Гага и Брэдли Купером в главных ролях.